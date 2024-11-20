Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ — видео

Ночью 19 ноября беспилотники атаковали завод в Белгородской области и арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Новгородской области.
Главные тезисы
- Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области, что нанесло серьезный ущерб российской армии.
- Атака на арсенал вызвала логистические проблемы для окупантов и снизила их наступательный потенциал.
- Украинские защитники совместно с Силами беспилотных систем ВСУ провели успешные удары по объектам врага.
- Минобороны РФ попыталось опровергнуть информацию об атаке, предоставив фейковые данные об уничтожении украинских беспилотников.
- Атака на арсенал ГРАУ также затронула снаряды из Северной Кореи, хранившиеся в хранилище.
Что известно о новой "бавовне" на территории РФ
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО.
Этот завод публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях.
Также БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной.
Кроме того, руководитель ЦПИ выложил в сеть видео с взрывом и пожаром в Воронежской области РФ.
Что известно об атаке на арсенал ГРАУ Минобороны РФ
Ночью 19 ноября в Брянской области РФ снова раздавались громкие взрывы. Под мощным ударом украинских защитников оказался 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
После этого вспыхнул сильный пожар, во время которого были повреждены артиллерийские боеприпасы.
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские силы обороны совместно с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ атаковали арсенал, где хранились снаряды из Северной Кореи и другое вооружение.
Что важно понимать, атака на арсенал создала серьезные логистические проблемы для российской армии и снизила наступательный потенциал окупантов.
Минобороны РФ первоначально заявило о якобы уничтожении украинских беспилотников над территорией Брянской области.
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