Ночью 19 ноября беспилотники атаковали завод в Белгородской области и арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Новгородской области.

Что известно о новой "бавовне" на территории РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО.

Этот завод публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях.

Также БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной.

На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", а также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты до С-300, С-400. , и боеприпасы для комплекса "Тор", — сообщил Коваленко. Поделиться

Кроме того, руководитель ЦПИ выложил в сеть видео с взрывом и пожаром в Воронежской области РФ.

Что известно об атаке на арсенал ГРАУ Минобороны РФ

Ночью 19 ноября в Брянской области РФ снова раздавались громкие взрывы. Под мощным ударом украинских защитников оказался 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

После этого вспыхнул сильный пожар, во время которого были повреждены артиллерийские боеприпасы.

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские силы обороны совместно с подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ атаковали арсенал, где хранились снаряды из Северной Кореи и другое вооружение.

Что важно понимать, атака на арсенал создала серьезные логистические проблемы для российской армии и снизила наступательный потенциал окупантов.