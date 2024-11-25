Дроны атаковали завод ВПК и нефтебазу в российской Калуге — видео

В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Также после ударов дронов загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Что известно об атаке дронов по Калуге РФ

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.

Также "Тайфун" производит детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и усовершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.

Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции разных военных систем.

Также в сети появилась информация о "прилете" по калужской нефтебазе "Калуганефтепродукт". На этом объекте якобы загорелся резервуар, впереди были слышны взрывы.

Дроны также атаковали и русский Курск

Также этой ночью взрывы прогремели и в районе города Курск. Местные паблики и Telegram-каналы писали, что взрывы были достаточно сильными.

Губернатор Курской области заявлял сначала о ракетной опасности для региона и объявил о работе ПВО. Позже российский чиновник заявил, что опасность из-за ракетных атак была отменена.