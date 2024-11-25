В общем, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. России по украинской жизни можно прекратить. оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и непреклонной решительностью, — подчеркнул глава государства.