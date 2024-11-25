По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала центр Одессы, вызвав ранения и разрушения.
- Президент Зеленский выступил за прекращение ударов России и защиту украинской жизни.
- Украинские защитники сбили почти полторы сотни ударных дронов и ракет.
- Необходимо принять меры по предотвращению дальнейших агрессивных действий РФ.
- Совместными усилиями украинских защитников мы можем оградить жизнь от российских агрессоров.
Что известно о последствиях атаки российских окупантов по центру Одессы
Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.
Что известно о разрушении в результате удара армии РФ по Одессе
Между тем, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что к разрушениям в Одессе привело падение обломков российской ракеты.
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