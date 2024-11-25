Армия РФ ударила по центру Одессы. Есть разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по центру Одессы. Есть разрушения

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки РФ по Одессе
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По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, преступная армия РФ нанесла удар по центру Одессы В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ атаковала центр Одессы, вызвав ранения и разрушения.
  • Президент Зеленский выступил за прекращение ударов России и защиту украинской жизни.
  • Украинские защитники сбили почти полторы сотни ударных дронов и ракет.
  • Необходимо принять меры по предотвращению дальнейших агрессивных действий РФ.
  • Совместными усилиями украинских защитников мы можем оградить жизнь от российских агрессоров.

Что известно о последствиях атаки российских окупантов по центру Одессы

Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие, — отметил Кипер.

Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.

Что известно о разрушении в результате удара армии РФ по Одессе

Между тем, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что к разрушениям в Одессе привело падение обломков российской ракеты.

В общем, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. России по украинской жизни можно прекратить. оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и непреклонной решительностью, — подчеркнул глава государства.

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