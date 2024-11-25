Ракетный удар РФ по Одессе — пострадало более 10 горожан

Российские террористы второй понедельник подряд попали в центр Одессы. 25 ноября город получил значительные разрушения в историческом центре, ранены 11 человек.
Главные тезисы
- Российские террористы нанесли ракетный удар по центру Одессы, что привело к ранениям 11 человек, включая женщину в тяжелом состоянии.
- Атака повредила исторические здания, жилые дома, учебные заведения и другую гражданскую инфраструктуру города.
- Оказана медицинская помощь пострадавшим, начат процесс восстановления разрушенных объектов.
- Оперативный штаб на месте происшествия работает над ликвидацией последствий и предоставлением помощи жителям Одессы.
Последствия вражеской атаки по центру Одессы
Около 13:00 стало известно, что от ракетной атаки РФ пострадало 6 человек.
Одна женщина в тяжелом состоянии, другие ранены в средней степени тяжести находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, автомобили людей. Также повреждены два учебных заведения — школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и учащиеся в момент удара были в укрытиях.
Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил стремительно возросшее количество пострадавших.
Число пострадавших в результате российской ракетной атаки увеличилось до 11 человек. На месте была оказана помощь двум людям. На стационарном лечении остаются 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальная в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно.
Россия ударила ракетой по Одессе
По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, армия РФ утром 25 ноября нанесла удар по центру Одессы. В результате вражеской атаки пострадали и разрушены.
Кроме того, в результате ракетной атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.
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