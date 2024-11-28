За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, у більшості областей України зранку, 28 листопада, було запроваджено екстрені відключення світла на тлі масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ.

Що відомо про екстрені відключення світла в Україні

Спочатку з’явилась інформація про екстрені відключення світла у Києві та на Кіровоградщині.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Кіровоградській області запроваджено аварійні графіки відключень світла.

28.11.2024 з 05 години 35 хвилини за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено, — цитують місцеві Telegram-канали "Кіровоградобленерго". Поширити

Галущенко повідомив, що екстрені відключення світла були запроваджені у всіх регіонах України.

Енергосистема України

Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях, — підкреслив глава Міненерго. Поширити

Що відомо про наслідки масованої атаки злочинної армії РФ по енергосистемі України

У Миколаєві на тлі екстрених відключень світла через нову масовану атаку злочинної армії РФ по енергосистемі України припинив роботу громадський транспорт і було закрито освітні заклади.

У зв'язку з введенням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї у Миколаєві курсувати не будуть. Тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів PTS рухатимуться на маршрутах міста до моменту розряду батарей (з районів Намив та Північний до Пушкінського кільця), — повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Поширити

Сенкевич додав, що КП "Миколаївпастранс" випустив додаткову кількість автобусів №91, щоб подовжити маршрут.

Автобуси курсуватимуть до мікрорайону Намив до ЖК "Рів’єра" і назад до Балабанівки. Також не працюють додатки для відстеження транспорту, — підкреслив мер міста. Поширити

Внаслідок атаки російських окупантів на Луцьк у місті також почали діяти відключення світла через влучання ворога по енергоб’єктах.

Маємо декілька "прильотів" у нашому місті. До завершення сигналу повітряної тривоги не маємо право озвучувати, куди саме влучили ворожі повітряні цілі, — зазначив мер Луцька Ігор Поліщук. Поширити

На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками для того, щоб перекрити ту, кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо критичну інфраструктуру до альтернативних джерел енергії, — додав мер міста. Поширити

Також школярів, які навчаються у першу зміну перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".

Окрім цього в Україні фіксують затримки поїздів через наслідки масованої атаки злочинної армії РФ.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначає, що понад 280 тисяч абонентів в області перебувають без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водою.

Вибухи також чули в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та інших областях.

У Львівській області теж були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.