За інформацією глави Міненерго Германа Галущенка, у більшості областей України зранку, 28 листопада, було запроваджено екстрені відключення світла на тлі масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Екстрені відключення світла в Україні були запроваджені на тлі масованих ракетно-дронових атак злочинної армії РФ.
- Кілька областей постраждали від екстрених відключень, серед яких Київ, Кіровоградська, Миколаївська, Луцька та інші.
- Унаслідок нападів російських окупантів виникли проблеми з електропостачанням, перевезенням громадського транспорту та навчанням у школах.
- Влада робить все можливе для забезпечення безпеки громадян та підключає критичну інфраструктуру до альтернативних джерел енергії.
- Ситуацію тривожно слідкують за офіційними джерелами та рекомендаціями влади, щоб вчасно реагувати на кризову ситуацію.
Що відомо про екстрені відключення світла в Україні
Спочатку з’явилась інформація про екстрені відключення світла у Києві та на Кіровоградщині.
За інформацією місцевих ЗМІ, у Кіровоградській області запроваджено аварійні графіки відключень світла.
Галущенко повідомив, що екстрені відключення світла були запроваджені у всіх регіонах України.
Що відомо про наслідки масованої атаки злочинної армії РФ по енергосистемі України
У Миколаєві на тлі екстрених відключень світла через нову масовану атаку злочинної армії РФ по енергосистемі України припинив роботу громадський транспорт і було закрито освітні заклади.
Сенкевич додав, що КП "Миколаївпастранс" випустив додаткову кількість автобусів №91, щоб подовжити маршрут.
Внаслідок атаки російських окупантів на Луцьк у місті також почали діяти відключення світла через влучання ворога по енергоб’єктах.
Також школярів, які навчаються у першу зміну перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".
Окрім цього в Україні фіксують затримки поїздів через наслідки масованої атаки злочинної армії РФ.
Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначає, що понад 280 тисяч абонентів в області перебувають без електропостачання, також спостерігаються проблеми з водою.
Вибухи також чули в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та інших областях.
У Львівській області теж були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
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