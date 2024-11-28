РФ совершила 11 атаку на энергетическую инфраструктуру Украины за этот год

28 ноября Россия совершила уже 11-ю массированную атаку в этом году на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Масштабы повреждений сейчас оцениваются.

Россия массированно атаковала ракетами Украину

Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где разрешает безопасность, — сообщили в Минэнерго. Поделиться

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 28 ноября в Украине шла массированная атака со стороны России, во время которой применялись дроны и ракеты Х-101, выпущенные с бортов Ту-95МС.

Киев

В результате падения обломков в Днепровском и Дарницком районах зафиксировано повреждение. В Дарницком районе на территории частного предприятия взрывной волной повреждены окна, двери, ворота и автомобиль.

Волынская область

Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры и частные дома. В результате возник пожар, который уже ликвидировали. Без электроснабжения остаются 215 тысяч человек. В Луцке зафиксировано несколько "прилетов", которые привели к перебоям с электричеством, водоснабжением и работой электротранспорта.

Одесская область

Пострадал один человек, повреждены шесть частных домов, зафиксировано несколько пожаров.

Николаевская область

Введены экстренные отключения электричества, движение электротранспорта ограничено.

Житомирская область

Часть области осталась без света.

Харьков

В Киевском районе Харькова под удар попало гражданское предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сумская область

В Шосткинском районе повреждены жилые многоэтажки, больница и школа.

Львовская область

Российские ракеты повредили объекты энергетической инфраструктуры. 523 тысяч абонентов остаются без электричества.

Ровенская область

Обесточено более 600 населенных пунктов, что нарушило водоснабжение. Без света остаются 280 тысяч человек.

Винницкая область

В результате обстрелов повреждены жилые дома, горел автомобиль, одна женщина получила травмы.

Хмельницкая область

Силы ПВО сбили три ракеты. Частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.

Кировоградская область

Россия атаковала ракетами и дронами. На местах взрывов ликвидируют пожар.

Ивано-Франковская область

Нанесены удары по критической инфраструктуре, введены аварийные отключения электроснабжения.