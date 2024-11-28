РФ здійснила 11 атаку на енергетичну інфраструктуру України за цей рік

28 листопада Росія здійснила вже 11-ту масовану атаку цього року на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Масштаби пошкоджень наразі оцінюються.
Головні тези:
- РФ здійснила 11 атак на енергетичну інфраструктуру України у 2021 році, використовуючи ракети та дрони.
- У результаті атак по всій країні зафіксовано пошкодження об'єктів і відключення електропостачання для сотень тисяч жителів.
- Енергетики працюють над відновленням і забезпеченням резервних схем живлення в пошкоджених районах.
- Кілька областей України зазнали серйозних наслідків від масштабних атак, що ставить під загрозу енергетичну стабільність країни.
- Сили ППО здійснили захист і вдало збили частину ракет, але пошкодження вже нанесено критичній інфраструктурі у багатьох областях.
Росія масовано атакувала ракетами Україну
Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Україну
У ніч на 28 листопада в Україні тривала масована атака з боку Росії, під час якої застосовувалися дрони та ракети Х-101, випущені з бортів Ту-95МС.
Київ
Внаслідок падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано пошкодження. У Дарницькому районі на території приватного підприємства вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, ворота та автомобіль.
Волинська область
Під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вже ліквідували. Без електропостачання залишаються 215 тисяч жителів області. У Луцьку зафіксовано декілька "прильотів", що призвели до перебоїв із електрикою, водопостачанням та роботою електротранспорту.
Одеська область
Постраждала одна людина, пошкоджено шість приватних будинків, зафіксовано кілька пожеж.
Миколаївська область
Введено екстрені відключення електрики, рух електротранспорту обмежений.
Житомирська область
Частина області залишилася без світла.
Харків
У Київському районі Харкова під удар потрапило цивільне підприємство. За попередніми даними, постраждалих немає.
Сумська область
У Шосткинському районі пошкоджені житлові багатоповерхівки, лікарня та школа.
Львівська область
Російські ракети пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишаються без електрики.
Рівненська область
Знеструмлено понад 600 населених пунктів, що порушило водопостачання. Без світла залишаються 280 тисяч жителів.
Вінницька область
Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль, одна жінка отримала травми.
Хмельницька область
Сили ППО збили три ракети. Частково знеструмлені Шепетівський і Хмельницький райони.
Кіровоградська область
Росія атакувала ракетами й дронами. На місцях вибухів ліквідують пожежі.
Івано-Франківська область
Завдано ударів по критичній інфраструктурі, введено аварійні відключення електропостачання.
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