РФ здійснила 11 атаку на енергетичну інфраструктуру України за цей рік

28 листопада Росія здійснила вже 11-ту масовану атаку цього року на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Масштаби пошкоджень наразі оцінюються.

Росія масовано атакувала ракетами Україну

Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація, — повідомили в Міненерго. Поширити

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 28 листопада в Україні тривала масована атака з боку Росії, під час якої застосовувалися дрони та ракети Х-101, випущені з бортів Ту-95МС.

Київ

Внаслідок падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано пошкодження. У Дарницькому районі на території приватного підприємства вибуховою хвилею пошкоджено вікна, двері, ворота та автомобіль.

Волинська область

Під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Унаслідок цього виникла пожежа, яку вже ліквідували. Без електропостачання залишаються 215 тисяч жителів області. У Луцьку зафіксовано декілька "прильотів", що призвели до перебоїв із електрикою, водопостачанням та роботою електротранспорту.

Одеська область

Постраждала одна людина, пошкоджено шість приватних будинків, зафіксовано кілька пожеж.

Миколаївська область

Введено екстрені відключення електрики, рух електротранспорту обмежений.

Житомирська область

Частина області залишилася без світла.

Харків

У Київському районі Харкова під удар потрапило цивільне підприємство. За попередніми даними, постраждалих немає.

Сумська область

У Шосткинському районі пошкоджені житлові багатоповерхівки, лікарня та школа.

Львівська область

Російські ракети пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишаються без електрики.

Рівненська область

Знеструмлено понад 600 населених пунктів, що порушило водопостачання. Без світла залишаються 280 тисяч жителів.

Вінницька область

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль, одна жінка отримала травми.

Хмельницька область

Сили ППО збили три ракети. Частково знеструмлені Шепетівський і Хмельницький райони.

Кіровоградська область

Росія атакувала ракетами й дронами. На місцях вибухів ліквідують пожежі.

Івано-Франківська область

Завдано ударів по критичній інфраструктурі, введено аварійні відключення електропостачання.