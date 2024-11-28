Атака РФ на Україну — у Києві та на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка

28 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами. На Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка, у Києві уламки ракет попадали у двох районах.
Головні тези:
- У результаті масованої атаки РФ на Україну, постраждала жінка на Вінниччині, а також були зафіксовані пошкодження житлових та господарчих будівель.
- У Києві уламки ракет попали у Дніпровський та Дарницький райони, зазнали пошкоджень авто та будівлі.
- Мешканців закликають перебувати в укриттях до завершення ворожої атаки.
- У Миколаєві зупинено рух тролейбусів та трамваїв через екстрені відключення електроенергії, школи також не працюють.
- Міська влада вживає заходів для організації додаткового транспорту та забезпечення безпеки мешканців у зоні конфлікту.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Як повідомляє Вінницька ОВА, на Вінниччині внаслідок російської ракетної атаки постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, зруйнована господарча будівля і загорівся приватний автомобіль.
Наразі ворожа атака та бойова робота Сил оборони України тривають, тому мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.
У Києві уламки збитих російських ракет попадали у Дніпровському районі — на відкриту територію, у Дарницькому — за попередніми даними, на територію підприємства.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки ракети впали на територію приватного підприємства. Минулося без постраждалих, але пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію.
У Миколаєві не працюють транспорт та школи через екстрені відключення світла
Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, у зв'язку з введенням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї у Миколаєві курсувати не будуть.
Тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів PTS рухатимуться на маршрутах міста до моменту розряду батарей (з районів Намив та Північний до Пушкінського кільця).
Сенкевич додав, що КП "Миколаївпастранс" випустив додаткову кількість автобусів №91, щоб подовжити маршрут.
Він також заявив, що сьогодні заклади освіти у Миколаєві не працюють.
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