Атака РФ на Украину — в Киеве и Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина, в Киеве обломки ракет попадали в двух районах.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщает Винницкая ОВА, в Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание и загорелся частный автомобиль.

Вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях к отбою.

В Киеве обломки сбитых российских ракет попадали в Днепровском районе — на открытую территорию, в Дарницком — по предварительным данным, на территорию предприятия.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара». Поделиться

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию частного предприятия. Прошло без пострадавших, но повреждены окна и двери помещения, грузовой автомобиль, ворота на территорию.

В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут.

Троллейбусы с автономным ходом до 20 км PTS будут двигаться на маршрутах города к моменту разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца).

Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.

Автобусы будут курсировать в микрорайон Намыв в ЖК "Ривьера" и обратно в Балабановку. Также не работают приложения для отслеживания транспорта, — сообщил мэр. Поделиться

Он также заявил, что сегодня учебные заведения в Николаеве не работают.