Атака РФ на Украину — в Киеве и Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину — в Киеве и Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина

Атака РФ на Украину — в Киеве и Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина, в Киеве обломки ракет попадали в двух районах.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ на Украину: повреждения домов и пострадавшая женщина Винницкой области.
  • Обломки ракет достигли двух районов Киева, повреждены авто и здания.
  • Жителей призывают находиться в укрытиях до окончания атаки.
  • Городские власти принимают меры для обеспечения безопасности и организации дополнительного транспорта.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщает Винницкая ОВА, в Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание и загорелся частный автомобиль.

Вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях к отбою.

В Киеве обломки сбитых российских ракет попадали в Днепровском районе — на открытую территорию, в Дарницком — по предварительным данным, на территорию предприятия.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара».

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию частного предприятия. Прошло без пострадавших, но повреждены окна и двери помещения, грузовой автомобиль, ворота на территорию.

В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут.

Троллейбусы с автономным ходом до 20 км PTS будут двигаться на маршрутах города к моменту разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца).

Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.

Автобусы будут курсировать в микрорайон Намыв в ЖК "Ривьера" и обратно в Балабановку. Также не работают приложения для отслеживания транспорта, — сообщил мэр.

Он также заявил, что сегодня учебные заведения в Николаеве не работают.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила по Украине четыре ракеты и почти 190 "шахедов" — сколько сбило ПВО
Воздушные Силы ВСУ
РФ запустила по Украине четыре ракеты и почти 190 "шахедов" — сколько сбило ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно
РФ массированно атакует ракетами энергетику Украины — что известно
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине начали действовать экстренные отключения света
Министерство энергетики Украины
Энергосистема

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?