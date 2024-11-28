Атака РФ на Украину — в Киеве и Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина

28 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами. В Винницкой области есть повреждения домов, травмирована женщина, в Киеве обломки ракет попадали в двух районах.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ на Украину: повреждения домов и пострадавшая женщина Винницкой области.
- Обломки ракет достигли двух районов Киева, повреждены авто и здания.
- Жителей призывают находиться в укрытиях до окончания атаки.
- Городские власти принимают меры для обеспечения безопасности и организации дополнительного транспорта.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как сообщает Винницкая ОВА, в Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание и загорелся частный автомобиль.
Вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, поэтому жителей призывают находиться в укрытиях к отбою.
В Киеве обломки сбитых российских ракет попадали в Днепровском районе — на открытую территорию, в Дарницком — по предварительным данным, на территорию предприятия.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию частного предприятия. Прошло без пострадавших, но повреждены окна и двери помещения, грузовой автомобиль, ворота на территорию.
В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут.
Троллейбусы с автономным ходом до 20 км PTS будут двигаться на маршрутах города к моменту разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца).
Сенкевич добавил, что КП "Николаевпасстранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.
Он также заявил, что сегодня учебные заведения в Николаеве не работают.
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