Зокрема, у Києві діяьтимуть графіки:

6 група — світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00 з 16:00 до 20:00

5 Група — світло буде відсутнє off з 16:00 до 20:00

4 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00

3 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

2 група — світло буде відсутнє 10:00 до 14:00

1 група — світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00

В Одеській області світло відключатимуть за графіками:

1 група — світло буде відсутнє з 9:00 до 13:00

2 група — світло буде відсутнє 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00

3 група — світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 12:00 до 19:00

4 група — світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00

5 Група — світло буде відсутнє з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00