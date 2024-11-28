Оприлюднено графіки відключень світла у Києві та на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації

Оприлюднено графіки відключень світла у Києві та на Одещині

ДТЕК
Київ

За інформацією ДТЕК, відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, у Києві та Одеській області відключення світла діятимуть переважну частину дня, 28 листопада. 

Головні тези:

  • У Києві та на Одещині заплановані відключення електроенергії в рамках розпорядження НЕК “Укренерго” на 28 листопада.
  • Графіки відключень у Києві та Одеській області націлені на різні години і тривалість.
  • Наслідки масованої ракетної атаки РФ по Києву та Одеській області: пошкодження об’єктів інфраструктури та легкі тілесні ушкодження у мешканців.

Що відомо про графіки відключень світла у Києві та на Одещині

Зокрема, у Києві діяьтимуть графіки:

  • 1 група — світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00

  • 2 група — світло буде відсутнє 10:00 до 14:00

  • 3 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

  • 4 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00

  • 5 Група — світло буде відсутнє off з 16:00 до 20:00

  • 6 група — світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00 з 16:00 до 20:00

В Одеській області світло відключатимуть за графіками:

  • 1 група — світло буде відсутнє з 9:00 до 13:00

  • 2 група — світло буде відсутнє 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00

  • 3 група — світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00 та з 12:00 до 19:00

  • 4 група — світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00

  • 5 Група — світло буде відсутнє з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00

  • 6 група — світло буде відсутнє з 06:00 до 13:00 ив з 15:00 до 20:00

Що відомо про наслідки масованої ракетної атаки РФ по Києву та Одеській області

За інформацією Київської ОВА, внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів поранення отримали 2 людини. Пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Було пошкоджено будівлю та два автомобілі. В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. 

В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності. 

У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків. Постраждалих, попередньо немає. 

У Дніпровському районі Києва уламки впали на відкриту територію. Обійшлось без руйнувань.

Водночас у Дарницькому районі уламки впали на територію підприємства. Зафіксовано незначне пошкодження кількох господарчих будівель та вантажного автомобіля. На щастя, пожежі не було.

На Одещині, за інформацією представників Офісу генпрокурора, серед постраждалих від атаки злочинної армії РФ — підліток.

Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження, — зазначають в Офісі генпрокурора.

Крім того, в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі, а в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

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