По информации ДТЭК, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киеве и Одесской области отключения света будут действовать подавляющую часть дня, 28 ноября.
Главные тезисы
- Обнародованы графики отключений света в Киеве и Одесской области на 28 ноября по распоряжению НЭК “Укрэнерго”.
- Последствия массированной ракетной атаки РФ по Киеву и Одесской области: ранения, повреждения объектов инфраструктуры, экстренные отключения электроэнергии.
- Действия органов власти и служб восстановления в Киеве и Одесской области направлены на минимизацию последствий атаки и обеспечение безопасности населения.
- Графики отключения света в Киеве и Одесской области предусматривают различные временные интервалы для разных групп потребителей.
- Пострадавшие от ракетных атак получили легкие телесные повреждения; были повреждены жилые и хозяйственные постройки в Одесской области.
Что известно о графиках отключений света в Киеве и в Одесской области.
В частности, в Киеве будут действовать графики:
1 группа — свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00
2 группа — свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00
3 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
4 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00
5 Группа — свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00
6 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00
В Одесской области свет будут отключать по графику:
1 группа — свет будет отсутствовать с 9:00 до 13:00
2 группа — свет будет отсутствовать 09:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00
3 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 и с 12:00 до 19:00
4 группа — свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00
5 Группа — свет будет отсутствовать с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00
6 группа — свет будет отсутствовать с 06:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00
Что известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Киеву и Одесской области
По информации Киевской ОВА, в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов ранения получили 2 человека. Поврежден объект критической энергетической инфраструктуры.
Было повреждено здание и два автомобиля. В другом районе области повреждено частное здание, нежилое здание и ангарное помещение.
В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости.
В двух районах столицы зафиксировано падение обломков. Пострадавших предварительно нет.
В Днепровском районе Киева обломки рухнули на открытую территорию. Обошлось без разрушений.
В то же время в Дарницком районе обломки упали на территорию предприятия.
В Одесской области, по информации представителей Офиса генпрокурора, среди пострадавших от атаки преступной армии РФ — подросток.
Кроме того, в Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили, а в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.
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