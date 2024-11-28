По информации ДТЭК, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Киеве и Одесской области отключения света будут действовать подавляющую часть дня, 28 ноября.

Что известно о графиках отключений света в Киеве и в Одесской области.

В частности, в Киеве будут действовать графики:

1 группа — свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00

2 группа — свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00

3 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00

4 группа — свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00

5 Группа — свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00

6 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00

В Одесской области свет будут отключать по графику:

1 группа — свет будет отсутствовать с 9:00 до 13:00

2 группа — свет будет отсутствовать 09:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00

3 группа — свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00 и с 12:00 до 19:00

4 группа — свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00

5 Группа — свет будет отсутствовать с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00

6 группа — свет будет отсутствовать с 06:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00

Что известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Киеву и Одесской области

По информации Киевской ОВА, в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов ранения получили 2 человека. Поврежден объект критической энергетической инфраструктуры.

Было повреждено здание и два автомобиля. В другом районе области повреждено частное здание, нежилое здание и ангарное помещение.

В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости.

В двух районах столицы зафиксировано падение обломков. Пострадавших предварительно нет.

В Днепровском районе Киева обломки рухнули на открытую территорию. Обошлось без разрушений.

В то же время в Дарницком районе обломки упали на территорию предприятия.

В Одесской области, по информации представителей Офиса генпрокурора, среди пострадавших от атаки преступной армии РФ — подросток.

В результате атаки травмированы 3 местных жителя, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения, отмечают в Офисе генпрокурора. Поделиться

Кроме того, в Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили, а в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.