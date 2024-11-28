Во многих регионах Украины в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии по энергообъектам без света остались тысячи потребителей. В частности, в Луцке, Ровно, Львовской области и других регионах отмечаются перебои со светом и водоснабжением.

Что известно о последствиях масштабной ракетно-дроновой атаки российских окупантов по Украине

По словам руководителя Ровенской ОВА Александра Коваля, в регионе без электроснабжения остались более 280 тыс. абонентов.

Наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Проблемы со светом и водоснабжением в результате попаданий преступной армии РФ по энергообъектам зафиксированы в Луцке.

В городе перестали ездить троллейбусы, а водоканал и теплоэнерго (критическая инфраструктура) подключают к альтернативным источникам энергии.

Школы города переведены на дистанционное обучение.

По информации представителей ОВА, без света ориентировочно остаются 215 тыс. абонентов. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако повреждены и частные хозяйственные постройки.

Взрывы также слышали в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и других областях.

Руководитель Львовской ОВО Максим Козицкий отметил, что враг атаковал объекты критической, энергетической инфраструктуры в регионе.

В частности, высокий уровень угрозы несколько раз был объявлен для Стрыя, в окрестностях которого находится газотранспортная инфраструктура. Сейчас из-за утреннего обстрела и с применением почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Под удар попали и объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области. В Регионе, кроме инфраструктуры, повреждены частные дома, предварительно обошлось без пострадавших.

В Винницкой области в результате атаки российских оккупантов повреждения получили жилые дома, разрушено хозяйственное здание, ранения получила одна женщина.

В результате вражеской атаки свет исчез в Житомире, наблюдаются перебои с водоснабжением.

В Хмельницкой области в результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Есть повреждения хозяйственных построек, однако обошлось без пострадавших.

Потерпел удар и Харьков. Там в результате ракетного прилета повреждены производственные корпуса гражданского предприятия и остекление окон жилого многоэтажного дома.

На Одесщине в результате вражеской атаки были повреждены 6 частных домов. Есть пострадавший.

В результате массированного ракетного обстрела есть отключение электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях. В Николаеве и Херсоне сегодня не будет ездить электротранспорт и возможные перебои с водой.

Что известно об экстренных отключениях света в Украине на фоне атаки преступной армии РФ

Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где разрешает ситуация безопасности, — отмечают в Минэнерго. Поделиться

По информации гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, экстренные отключения света в Украине могут продолжаться, по меньшей мере, до 20:00.

По прогнозу НЭК "Укрэнерго", отключения будут продолжаться до 20:00, однако это лишь предварительная оценка. В таких условиях графики стабилизационных отключений бездействуют, но по возможности энергетики будут менять группы потребителей. Критическая инфраструктура снабжена электроснабжением.