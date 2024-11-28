У багатьох регіонах України внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії по енергооб'єктах без світла залишились тисячі споживачів. Зокрема, у Луцьку, Рівному, Львівській області та інших регіонах спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням.

Що відомо про наслідки масштабної ракетно-дронової атаки російських окупантів по Україні

За словами керівника Рівненської ОВА Олександра Коваля, в регіоні без електропостачання залишились понад 280 тис абонентів.

Спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Проблеми зі світлом та водопостачанням внаслідок влучань злочинної армії РФ по енергооб’єктах зафіксовані в Луцьку.

В місті перестали їздити тролейбуси, а водоканал і теплоенерго (критична інфраструктура) підключають до альтернативних джерел енергії.

Школи міста переведено на дистанційне навчання.

За інформацією представників ОВА, без світла орієнтовно залишаються 215 тис абонентів. На щастя, обійшлось без людських жертв, однак пошкоджені і приватні господарські будівлі.

Вибухи також чули в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та інших областях.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що ворог атакував об’єкти критичної, енергетичної інфраструктури в регіоні.

Зокрема, високий рівень загрози кілька разів було оголошено для Стрия, в околицях якого знаходиться газотранспортна інфраструктура. Зараз через ранковий обстріл та із застосуванням погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Під удар потрапили і об’єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. В Регіоні окрім інфраструктури пошкоджені приватні будинки, попередньо обійшлось без постраждалих.

На Вінниччині внаслідок атаки російських окупантів пошкоджень зазнали житлові будинки, зруйновано господарчу будівлю, поранення отримала одна жінка.

Внаслідок ворожої атаки світло зникло у Житомирі, спостерігаються перебої з водопостачанням.

В Хмельницькій області в результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Є пошкодження господарських будівель, однак обійшлось без постраждалих.

Зазнав удару і Харків. Там внаслідок ракетного прильоту пошкоджено виробничі корпуси цивільного підприємства та скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

На Одещині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 6 приватних будинків. Є постраждалий.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в Миколаївській та Херсонській областях. В Миколаєві та Херсоні сьогодні не їздитиме електротранспорт та можливі перебої із водою.

Що відомо про екстренні відключення світла в Україні на тлі атаки злочинної армії РФ

Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація, — зазначають в Міненерго. Поширити

За інформацією гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, екстренні відключення світла в Україні можуть тривати щонайменше до 20:00.

За прогнозом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть до 20:00, однак це лише попередня оцінка. У таких умовах графіки стабілізаційних відключень не діють, але за можливості енергетики змінюватимуть групи споживачів. Критична інфраструктура забезпечена електропостачанням.