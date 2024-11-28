РФ атаковала несколько областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными снарядами

Оккупанты РФ применили ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября. Атака была ориентирована конкретно на энергетическую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Массированная ракетная атака РФ на Украину включала ракеты “Калибр” с кассетными снарядами, поражая энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
- Президент Украины активно реагирует на ситуацию, призывая к усовершенствованию систем ПВО для защиты страны.
- Силы ПВО Украины сбили 79 ракет и 35 дронов в ходе атаки, демонстрируя эффективность принятых мер по обороне.
- Партнерство с другими странами и своевременная поставка систем ПВО критически важны для защиты гражданской инфраструктуры от угрозы РФ.
Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину
Президент Украины сообщил, что во всех областях привлечены необходимые силы. Также развернуты пункты несокрушимости.
Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки РФ на Украину
В ночь на 28 ноября РФ осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины. Как отмечают военные, вечером 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:
3 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской обл. — РФ по Харьковщине;
57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл. — РФ;
28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.
По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряно.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-