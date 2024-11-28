РФ атаковала несколько областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными снарядами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала несколько областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными снарядами

Владимир Зеленский
РФ атаковала несколько областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными снарядами
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Оккупанты РФ применили ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября. Атака была ориентирована конкретно на энергетическую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • Массированная ракетная атака РФ на Украину включала ракеты “Калибр” с кассетными снарядами, поражая энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
  • Президент Украины активно реагирует на ситуацию, призывая к усовершенствованию систем ПВО для защиты страны.
  • Силы ПВО Украины сбили 79 ракет и 35 дронов в ходе атаки, демонстрируя эффективность принятых мер по обороне.
  • Партнерство с другими странами и своевременная поставка систем ПВО критически важны для защиты гражданской инфраструктуры от угрозы РФ.

Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину

Мишень — наша энергетика В общей сложности около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары «калибрами» с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. подлая эскалация русского террористической тактики

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины сообщил, что во всех областях привлечены необходимые силы. Также развернуты пункты несокрушимости.

Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно, — отметил Владимир Зеленский.

Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 28 ноября РФ осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины. Как отмечают военные, вечером 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

  • 3 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской обл. — РФ по Харьковщине;

  • 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл. — РФ;

  • 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

  • 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

  • 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряно.

Фото — t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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