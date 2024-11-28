РФ атаковала несколько областей Украины ракетами "Калибр" с кассетными снарядами

Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно, — отметил Владимир Зеленский.