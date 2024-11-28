РФ атакувала декілька областей України ракетами "Калібр" з касетними снарядами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала декілька областей України ракетами "Калібр" з касетними снарядами

Володимир Зеленський
РФ атакувала декілька областей України ракетами "Калібр" з касетними снарядами

Окупанти РФ застосували ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада. Атака була спрямована саме на енергетичну інфраструктуру.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну за допомогою ракет “Калібр” з касетними снарядами.
  • Масштабна атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру країни, у результаті чого було зафіксовано удари по цивільній інфраструктурі.
  • Президент України Володимир Зеленський активно реагує на ситуацію та закликає до вдосконалення систем протиповітряної оборони для захисту країни.
  • Сили ППО повністю або частково збили 79 ракет і 35 дронів під час атаки РФ на Україну, підтверджують військові джерела.

Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну

Мішень — наша енергетика. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України повідомив, що у всіх областях залучені необхідні сили. Також розгорнуто пункти незламності.

Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО — це те, що найбільше потрібно, — зазначив Володимир Зеленський.

Сили ППО збили 79 ракет і 35 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 28 листопада РФ здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетику України. Як зазначають військові, звечора 27 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

  • 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. — РФ по Харківщині;

  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. — РФ;

  • 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

  • 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово — РФ.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники) локаційно втрачено.

Фото — t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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