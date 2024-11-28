РФ атакувала декілька областей України ракетами "Калібр" з касетними снарядами

Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО — це те, що найбільше потрібно, — зазначив Володимир Зеленський.