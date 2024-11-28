РФ влучила в обʼєкти енергетики під час атаки на Україну. Повітряні Сили назвали складнощі роботи ППО

Внаслідок масованої атаки РФ 28 листопада було зафіксовано 12 влучань в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Повітряні сили України розповіли про тактику ворога, спрямовану на виснаження української системи протиповітряної оборони.

Як РФ змінила тактику під час масованих атак по Україні

Як зазначають військові, у ніч на 28 листопада 2024 року ворог атакував критичну інфраструктуру, зокрема електричні підстанції в різних областях України. На жаль, є влучання.

Під час протиповітряного бою було збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" і Х-101. Крім того, знищено три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, ще понад 60 безпілотників втрачено з радарів. Загалом зафіксовано 12 влучань, переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектору". Поширити

У Повітряних силах зазначили, що під час атак ворог активно використовує велику кількість ракет та безпілотників, намагаючись перевершити кількість засобів української ППО.

Противник також застосовує сучасні засоби повітряного нападу, які постійно вдосконалює. Серед них:

теплові й радіолокаційні пастки;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), інтегровані в ракети.

Це ускладнює роботу зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил. У таких умовах західні системи протиповітряної оборони виявляються значно ефективнішими, однак їх кількість залишається недостатньою для захисту сотень об'єктів критичної інфраструктури.

Під час масованих атак Україна залучає всі доступні засоби: авіацію, РЕБ, зенітно-ракетні війська та мобільні вогневі групи.

Противник також враховує погодні умови під час планування атак. Щільний туман і хмарність, що спостерігалися у багатьох регіонах під час атаки, ускладнили виконання завдань для мобільних вогневих груп і винищувальної авіації, — підкреслили у Повітряних силах. Поширити

Сили ППО збили 79 ракет і 35 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 28 листопада РФ здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетику України. Як зазначають військові, звечора 27 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. — РФ по Харківщині;

57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. — РФ;

28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово — РФ.