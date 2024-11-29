За інформацією представників прокуратури Одеської області та керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, протягом ночі на 29 листопада злочинна армія РФ масовано атакувала регіон дронами, спричинивши пожежі, руйнування та поранення місцевих жителів.

Що відомо про наслідки масованої дронової атаки російських окупантів на Одещину

В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців, — повідомили в прокуратурі Одеської області. Поширити

Глава Одеської ОВА додав, що чотирьох людей було госпіталізовано з пораненнями.

Внаслідок обстрілу семеро осіб отримали поранення. Чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші — у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці, — зазначив Кіпер. Поширити

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газова труба та автомобіль.

Також росіяни поцілили по припортовій та транспортній інфраструктурі регіону.

Що відомо про наслідки нічної масованої атаки дронами армії РФ по Україні

За інформацією представників Повітряних сил, з 18:30 28 листопада окупанти атакували Україну 132-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із кількох напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а також один безпілотник повернувся в Росію.

Водночас в Повітряних силах зазначили, що внаслідок російської атаки дронів у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки та є потерпілі.