ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму

29 ноября украинские разведчики нанесли успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам страны-агрессорки РФ во временно оккупированном Крыму.

Что известно о новой успешной операции ГУР

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

РЛС "Каста-2е2" - 1 шт.

РЛС "Подлет" - 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.

Кроме того, указано, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

ГУР показало уничтожение российской РЛС "Зоопарк"

Как уже упоминалось ранее, 29 ноября Главное управление разведки продемонстрировало процесс уничтожения дорогостоящего радиолокационного комплекса армии РФ - "Зоопарк".

По словам ГУР, бойцы подразделения "Крылья", которое входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу армии РФ "Зоопарк".

Что важно понимать, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно в 1 миллиард гривен.

Также указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.