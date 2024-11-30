ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму

ГУР
РДС Подлет
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29 ноября украинские разведчики нанесли успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам страны-агрессорки РФ во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Главное управление разведки анонсировало продолжение огневой работы по военным объектам российских оккупантов.
  • Стоимость уничтоженного в Крыму радиолокационного комплекса "Подлет" составила 5 миллионов долларов.
  • В рамках еще одной операции разведчики использовали четыре дальнобойных FPV-дрона для уничтожения российского радиолокационного комплекса "Зоопарк" стоимостью 1 миллиард гривен.

Что известно о новой успешной операции ГУР

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — сказано в официальном заявлении.

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

  • РЛС "Каста-2е2" - 1 шт.

  • РЛС "Подлет" - 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.

Кроме того, указано, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

ГУР показало уничтожение российской РЛС "Зоопарк"

Как уже упоминалось ранее, 29 ноября Главное управление разведки продемонстрировало процесс уничтожения дорогостоящего радиолокационного комплекса армии РФ - "Зоопарк".

По словам ГУР, бойцы подразделения "Крылья", которое входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу армии РФ "Зоопарк".

Что важно понимать, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно в 1 миллиард гривен.

Также указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.

Соотношение ― 1:10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине! — подчеркнул Главное управление разведки.

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