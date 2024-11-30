ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму

29 ноября украинские разведчики нанесли успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам страны-агрессорки РФ во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Главное управление разведки анонсировало продолжение огневой работы по военным объектам российских оккупантов.
- Стоимость уничтоженного в Крыму радиолокационного комплекса "Подлет" составила 5 миллионов долларов.
- В рамках еще одной операции разведчики использовали четыре дальнобойных FPV-дрона для уничтожения российского радиолокационного комплекса "Зоопарк" стоимостью 1 миллиард гривен.
Что известно о новой успешной операции ГУР
В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:
РЛС "Каста-2е2" - 1 шт.
РЛС "Подлет" - 2 шт.
Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.
Кроме того, указано, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.
ГУР показало уничтожение российской РЛС "Зоопарк"
Как уже упоминалось ранее, 29 ноября Главное управление разведки продемонстрировало процесс уничтожения дорогостоящего радиолокационного комплекса армии РФ - "Зоопарк".
По словам ГУР, бойцы подразделения "Крылья", которое входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу армии РФ "Зоопарк".
Что важно понимать, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно в 1 миллиард гривен.
Также указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-