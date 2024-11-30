У ГУР показали ювелірну роботу дронів проти окупантів на Запорізькому напрямку — відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало, як його бійці протягом тижня нищили за допомогою безпілотників позиції та техніку російських загарбників на передовій у Запорізькій області.
Головні тези:
- ГУР вдало проводить розвідку та атакує позиції окупантів на Запорізькому напрямку за допомогою дронів.
- Пресслужба ГУР показала відео, на якому демонструються ефективні удари по ворожій техніці та силі.
- Українські розвідники продовжують вести вогневу роботу по військових об'єктах російських окупантів, забезпечуючи безпеку та суверенітет країни.
Дрон-дракон: ГУР випалює ворожі позиції в Запорізькій області
Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ГУР.
На відео – підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів.
А ще – добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах.
Що відомо про нову успішну операцію ГУР
29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по коштовних радіолокаційних комплексах Росії.
Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:
РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.
РЛС “Подлет” — 2 шт.
Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
Окрім того, наголошується, 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот”, вартістю 5 мільйонів доларів.
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