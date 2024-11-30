У ГУР показали ювелірну роботу дронів проти окупантів на Запорізькому напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали ювелірну роботу дронів проти окупантів на Запорізькому напрямку — відео

ГУР
Дрон

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало, як його бійці протягом тижня нищили за допомогою безпілотників позиції та техніку російських загарбників на передовій у Запорізькій області.

Головні тези:

  • ГУР вдало проводить розвідку та атакує позиції окупантів на Запорізькому напрямку за допомогою дронів.
  • Пресслужба ГУР показала відео, на якому демонструються ефективні удари по ворожій техніці та силі.
  • Українські розвідники продовжують вести вогневу роботу по військових об'єктах російських окупантів, забезпечуючи безпеку та суверенітет країни.

Дрон-дракон: ГУР випалює ворожі позиції в Запорізькій області

Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ГУР.

На відео – підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів.

А ще – добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по коштовних радіолокаційних комплексах Росії.

Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:

  • РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.

  • РЛС “Подлет” — 2 шт.

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Окрім того, наголошується, 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот”, вартістю 5 мільйонів доларів.

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