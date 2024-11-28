Благодійники передали ГУР медевак. Його освятив Митрополит Епіфаній — відео

Митрополит Епіфаній освятив медевак для ГУР

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 листопада на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря освятив та передав для потреб медичної служби Головного управління розвідки МОУ спеціалізований автомобіль швидкої допомоги, який було придбано за сприяння благодійників.

Медичний евакуаційний автомобіль розвідникам надали за сприяння служби військового капеланства ГУР та благодійного фонду "Відкриті очі".

Медевак для ГУР

Разом з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви молилися капелани протоєрей Костянтин Холодов й протоієрей Володимир Романишин та співробітники медичної служби ГУР.

Після освячення Його Блаженство подякував захисникам України та благодійникам і побажав їм наснаги й Божої допомоги.

Молимося та просимо Бога, щоб ця машина краще не мала причин для використання. Щоб було менше поранених, менше загиблих, щоб менше хворіли і добре Вітчизні служили наші відважні воїни-розвідники, — сказав керівник служби військового капеланства ГУР отець Костянтин Холодов. Поширити

Як пройшла операція “ГУР-КІТ” на острові Зміїний

Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України вирішили зробити важливу справу. Під час патрулювання на острові Зміїний вони евакуювали 15 котів.

Як повідомили у ГУР, котиків турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні “Сіріус”, а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.