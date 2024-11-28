Благодійники передали ГУР медевак. Його освятив Митрополит Епіфаній — відео

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив автомобіль швидкої допомоги, переданий для потреб медичної служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Головні тези:
- Митрополит Епіфаній освятив медевак для ГУР, переданий для потреб медичної служби військової розвідки.
- У церемонії освячення взяли участь протоієреї, капелани та працівники медичної служби.
- Медичний евакуаційний автомобіль було придбано за сприяння благодійників та служби військового капеланства ГУР.
Митрополит Епіфаній освятив медевак для ГУР
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 26 листопада на подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря освятив та передав для потреб медичної служби Головного управління розвідки МОУ спеціалізований автомобіль швидкої допомоги, який було придбано за сприяння благодійників.
Медичний евакуаційний автомобіль розвідникам надали за сприяння служби військового капеланства ГУР та благодійного фонду "Відкриті очі".
Разом з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви молилися капелани протоєрей Костянтин Холодов й протоієрей Володимир Романишин та співробітники медичної служби ГУР.
Після освячення Його Блаженство подякував захисникам України та благодійникам і побажав їм наснаги й Божої допомоги.
Як пройшла операція “ГУР-КІТ” на острові Зміїний
Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України вирішили зробити важливу справу. Під час патрулювання на острові Зміїний вони евакуювали 15 котів.
Як повідомили у ГУР, котиків турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні “Сіріус”, а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.
Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку “Сіріус”, який безпосередньо займається адопцією.
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