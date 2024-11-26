Операція "ГУР-КІТ". Українські розвідники евакуювали кошенят з острова Зміїний

Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України вирішили зробити важливу справу. Під час патрулювання на острові Зміїний вони евакуювали 15 котів.

Як пройшла операція “ГУР-КІТ” на острові Зміїний

Як повідомили в ГУР, котиків турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні “Сіріус”, а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.

Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку “Сіріус”, який безпосередньо займається адопцією.

Фото — ГУР МО України

Фото — ГУР МО України

Українські бійці не вперше рятують тварин під час війни

До слова, воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни.

Зокрема, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят.

Фото — ГУР МО України

Птахів врятували та передали під опіку начальникові ГУР МО України Кирилу Буданову. Керівник спецслужби, як відомо, любить тварин: у нього мешкають коти Ґюнтер та Змій, жабеня Петро і канарки. Поширити

А у квітні 2022-го, після деокупації Київщини, волонтери MacPaw Foundation першими привезли до притулку “Сіріус” корм та усе необхідне для догляду за тваринами.