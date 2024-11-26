Операція "ГУР-КІТ". Українські розвідники евакуювали кошенят з острова Зміїний

Бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України вирішили зробити важливу справу. Під час патрулювання на острові Зміїний вони евакуювали 15 котів.
Головні тези:
- Українські бійці з ГУР МО врятували 15 котів під час операції "ГУР-КІТ" на острові Зміїний.
- Котиків евакуювали до притулку "Сіріус" підтримку фонду MacPaw Foundation для подальшої адопції.
- Ця операція стала ще однією діяльністю українських бійців по порятунку тварин під час війни.
- Українські воїни регулярно виявляють і рятувальних тварин під час бойових операцій.
- Підтримайте притулок "Сіріус" та його діяльність, яка допомагає врятувати і знайти новий дім для безпритульних тварин.
Як пройшла операція “ГУР-КІТ” на острові Зміїний
Як повідомили в ГУР, котиків турботливо привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні “Сіріус”, а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.
Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку “Сіріус”, який безпосередньо займається адопцією.
Українські бійці не вперше рятують тварин під час війни
До слова, воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни.
Зокрема, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят.
А у квітні 2022-го, після деокупації Київщини, волонтери MacPaw Foundation першими привезли до притулку “Сіріус” корм та усе необхідне для догляду за тваринами.
Просимо небайдужих зробити добро та підтримати діяльність притулку “Сіріус” у зимовий період. Усі деталі ― за лінком.
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