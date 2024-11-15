Фотовиставка врятованих тварин "Ширше" відкрилася у Києві ― де відвідати

У Києві почала роботу благодійна фотовиставка "Ширше". Героями світлин стали врятовані з прифронтових територій собаки, яким потрібна подальша допомога в прилаштуванні.
Головні тези:
- Фотовиставка “Ширше” у Києві присвячена врятованим тваринам і показує їхні історії, які торкнуть ваше серце.
- Зоозахисні організації Save Pets of Ukraine та URSA допомагають у знаходженні нових домівок для безпритульних тварин.
- Через війну в Україні кількість тварин у притулках різко зросла, і вони потребують допомоги та підтримки.
- Справжній порятунок тварин завершується, коли вони знаходять люблячу сім'ю, тому відвідайте фотовиставку, щоб допомогти безпритульним тваринам знайти свій новий дім.
У Києві запрацювала фотовиставка врятованих тварин "Ширше"
Зоозахисники вважають, що евакуація тварин або порятунок їх з вулиці — це перші кроки на довгому шляху, який закінчується, коли тварина знаходить люблячу сім'ю.
Про це повідомляють зоозахисні організації Save Pets of Ukraine та URSA.
На виставці відвідувачі можуть побачити фото собак, які шукають сім'ю і тепло. Знімки відображають характери й особливості пухнастиків.
Зоозахисниця Ірина Лозова зазначила, що “кожному з нас потрібен простір, де ми почуваємося в безпеці та затишку. Для собань це не виняток. ми щодня бачимо, як військові, волонтери та небайдужі люди рятують тварин, витягають їх з-під завалів і підтримують донатами”.
Але важливо пам’ятати: справжній порятунок завершується тільки тоді, коли тваринка знаходить свій дім і людину, яка дарує любов і тепло. Жодний вольєр, навіть більше за 2х3 м, не замінить обіймів і турботи.
Фотовиставка врятованих тварин «ШИРШЕ» триватиме з 13 по 27 листопада в ТРЦ Gulliver (2 поверх) за адресою: Київ, Спортивна площа, 1a. Тут ви зможете побачити чотирилапих героїв проєкту, які є підопічними двох центрів: Patron Pet Center та URSA.
Кількість безпритульних тварин в Україні різко зросла через війну
Згідно з дослідженням, яке провели зоозахисники у 2023 році, через війну кількість собак і котів у притулках у середньому зросла на 60% з початку 2022 року. У тилових областях кількість тварин у притулках збільшилася на 20–30%, а у притулках, що в прифронтових регіонах — на 100%.
Також під час війни стали менш активними стерилізаційні програми, що сприятиме розмноженню безпритульних тварин у майбутньому.
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