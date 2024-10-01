Пориньте у 100 років мистецтва. У Києві відкрилася унікальна виставка "Закарпатська школа живопису"

Видання “Закарпатська школа живопису” зібрало понад сто творів закарпатських митців різних поколінь. Побачити оригінали робіт та ознайомитись з виданням можна відвідавши виставку "Закарпатська школа живопису" у Національному музеї “Київська картинна галерея” до 27-го жовтня.
Головні тези:
- Виставка “Закарпатська школа живопису” у Національному музеї “Київська картинна галерея” представляє понад сто років творчості закарпатських майстрів.
- У каталозі видання представлені роботи творців різних поколінь, від засновників школи до сучасних митців-нонконформістів.
- Серед робіт виставки переважає пейзажний живопис Карпат та фольклорні мотиви, які відображають унікальний стиль закарпатської школи.
- Широке жанрове розмаїття мистецтва у каталозі включає фігуративний живопис, абстрактні композиції та сакральні, народні мотиви.
- Видання “Закарпатська школа живопису” доповнене біографіями митців та статтями, які розкривають концепцію виставки і феномен закарпатського мистецького осереддя.
“Закарпатська школа живопису” представляє 100 років творчості закарпатських майстрів
У каталозі “Закарпатська школа живопису” представлені роботи творців-засновників традицій школи, представників старшого і молодшого поколінь, а також митців-нонконформістів: від 1920-х і до сьогодення.
Альбом є продовженням однойменної виставки, яка відбувається у Національному музеї «Київська картинна галерея».
Видання презентує широке жанрове розмаїття закарпатського малярства. Серед робіт переважає пейзажний живопис — панорами Карпат, міські та сільські краєвиди А. Кашшая, А. Мартона, 3. Шолтеса, В. Габди й І. Шутєва.
Характерною ознакою творчості митців закарпатської школи є фольклоризм, що прослідковується в картинах Ф. Манайла, В. Микити, Ю. Герца, Т. Данилича. Ціла низка портретів та натюрмортів, що увійшли до видання, належить спадщині Г. Глюка.
Видання доповнене матеріалом з доцільності експозиційного вирішення, яка розкриває особливості закарпатської школи.
Основою альбому є широкий візуальний матеріал: 142 зображення робіт представників школи та експозиції виставки. Видання доповнене біографіями митців та мисткинь, а також статтями, які розкривають концепцію виставки та формують уявлення про феномен закарпатського мистецького осереддя.
Коли те де можна відвідати виставку “Закарпатська школа живопису”
Побачити оригінали робіт та ознайомитись з виданням можна відвідавши виставку «Закарпатська школа живопису» у Національному музеї «Київська картинна галерея» до 27-го жовтня.
Альбом виданий за сприяння аукціонного дому Goldens та будівельної компанії Sundolina.
Музей приймає відвідувачів:
з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга);
з 11:00 до 19:00 у вівторок.
Каса працює до 17:20 (18:20 у вівторок). м. Київ, вул. Терещенківська, 9. Вартість повного вхідного квитка на виставку — 300 грн (пільгові категорії — 150 грн). Вхід на презентацію каталогу вільний
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-