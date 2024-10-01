Пориньте у 100 років мистецтва. У Києві відкрилася унікальна виставка "Закарпатська школа живопису"

Видання “Закарпатська школа живопису” зібрало понад сто творів закарпатських митців різних поколінь. Побачити оригінали робіт та ознайомитись з виданням можна відвідавши виставку "Закарпатська школа живопису" у Національному музеї “Київська картинна галерея” до 27-го жовтня.

“Закарпатська школа живопису” представляє 100 років творчості закарпатських майстрів

У каталозі “Закарпатська школа живопису” представлені роботи творців-засновників традицій школи, представників старшого і молодшого поколінь, а також митців-нонконформістів: від 1920-х і до сьогодення.

Альбом є продовженням однойменної виставки, яка відбувається у Національному музеї «Київська картинна галерея».

Видання презентує широке жанрове розмаїття закарпатського малярства. Серед робіт переважає пейзажний живопис — панорами Карпат, міські та сільські краєвиди А. Кашшая, А. Мартона, 3. Шолтеса, В. Габди й І. Шутєва.

Фото — Золтан Шолтес (1909-1990) “Автотраса в Карпатах”

Характерною ознакою творчості митців закарпатської школи є фольклоризм, що прослідковується в картинах Ф. Манайла, В. Микити, Ю. Герца, Т. Данилича. Ціла низка портретів та натюрмортів, що увійшли до видання, належить спадщині Г. Глюка.

Єднальними мотивами творчості представників школи є життєствердність, глибоке відчуття довколишнього й широкий діалог з різними стильовими напрямками. Це проявляється в сміливій кольоропластиці та різноманітних мистецьких формах — від фігуративного живопису, абстрактних композицій і до сакральних, народних мотивів. Поширити

Видання доповнене матеріалом з доцільності експозиційного вирішення, яка розкриває особливості закарпатської школи.

Кожна експозиція має свою логіку, а доцільність експозиційного вирішення мотивується наявністю конкретних експонатів, виставкової площі тощо. Ця побудова надає можливість скласти уявлення про характерні особливості розвитку закарпатського мистецтва впродовж 100 років, від авангардних експериментів до формалістичних різновидів сьогодення — через наявність в експозиції багатьох прізвищ, жанрового та стилістичного розмаїття — фрагмент зі статті кураторки виставки Олени Боримської. Поширити

Фото — Єлизавета Кремницька (1926-1978) “Абстрактна композиція”

Основою альбому є широкий візуальний матеріал: 142 зображення робіт представників школи та експозиції виставки. Видання доповнене біографіями митців та мисткинь, а також статтями, які розкривають концепцію виставки та формують уявлення про феномен закарпатського мистецького осереддя.

Коли те де можна відвідати виставку “Закарпатська школа живопису”

Побачити оригінали робіт та ознайомитись з виданням можна відвідавши виставку «Закарпатська школа живопису» у Національному музеї «Київська картинна галерея» до 27-го жовтня.

Альбом виданий за сприяння аукціонного дому Goldens та будівельної компанії Sundolina.

Музей приймає відвідувачів:

з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга);

з 11:00 до 19:00 у вівторок.