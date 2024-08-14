У Києві відкрилась виставка, присвячена діячам "Розстріляного відродження" та "Шістдесятництва"

13 серпня українська художниця-графікеса Надія Харт презентувала виставку «Іменем твоїм» у Національному музеї «Київська картинна галерея». Серія портретів присвячена українським діячам культури «Розстріляного відродження» та «Шістдесятництва». Мета робіт – нагадати історію митців, що боролися за можливість творити українське.

Продовження «високовольтної лінії духу» у новій виставці Надії Харт

Зруйновані архітектурні пам’ятки, спалювання україномовних книжок, вивезення та розкрадання музеїв та галерей — сучасність, що нагадує події минулого, в яких жили та творили Василь Симоненко, Алла Горська, Валер’ян Підмогильний та інші представники української культури періоду «Розстріляного відродження» та «Шістдесятництва».

Афіша виставки Надії Харт “Іменем твоїм”

Їхні портрети Надія Харт створювала протягом 2022-2023 років. Це стало її мистецькою відповіддю на знищення наших культурних надбань на окупованих територіях, а також на воєнні злочини Росії проти сучасних українських творців.

Продемонструвати цю серію робіт широкому загалу — велика відповідальність для мене. Ліна Костенко якось зазначила: “Я хочу насамперед сказати про шістдесятників: ми підхопили цю високовольтну лінію духу від “Розстріляного відродження” 1920-х і хотіли передати її наступним поколінням”. Ми і є це наступне покоління. Тому, я хотіла б відродити памʼять про наших діячів та їхню творчість сьогодні через свої роботи. Надія Харт Українська художниця-графікеса

Назва виставки «Іменем твоїм» — це посилання на творчість Василя Симоненка, портрет якого Надія створила першим з серії. На думку мисткині, рядки письменника із вірша «Україні» уособлюють та відображають спільне кредо зображених діячів: «Я тоді твоїм ім’ям радію І сумую іменем твоїм».

Виставка Надії Харт “Іменем твоїм”

Роботи виконані в авторській техніці — аналоговій графіці. Для створення малюнків мисткиня використовує чорнило на архівному папері, який стійкий до зовнішніх чинників, та відмовляється від рам, щоб зблизити героїв робіт з глядачами. Портрети супроводжуються описами, які згенеровані штучним інтелектом. Тексти розповідають альтернативну історію життя діячів, якби їх не знищила радянська влада.

Надія Харт на виставці “Іменем своїм”

Експозицію у Національному музеї «Київська картинна галерея» доповнить низка подій від художниці:

17 серпня о 14:00 — лекція «Життя і творчість Алли Горської» від Надії Харт;

20 серпня о 16:00 — панельна дискусія до Дня Незалежності України «Роль шістдесятників в боротьбі за Незалежність України»;

31 серпня о 14:00 — книжковий клуб, обговорення «Бунт проти імперії» Радомира Мокрика;

7 вересня 0 14:00 — artist talk.

Виставка Надії Харт “Іменем твоїм”

«Іменем твоїм» — це не лише мистецьке осмислення нашої історії, а й актуальний заклик до збереження та вшанування пам’яті культурної спадщини України. Експозиція реалізована в рамках ініціативи «Творча лабораторія» Національного музею «Київська картинна галерея» за кураторства Ірини Хоменко. Програма надає можливості молодим українським творцям у реалізації мистецьких проєктів із командою кураторів музею. Поширити

Відвідати виставку та побачити роботи Надії Харт кияни та гості міста зможуть до 15 вересня.

Що відомо про виставку українських ветеранів у Києві

У Києві у липні була відкрита виставка картин, створених ветеранами російсько-української війни під час реабілітації під назвою «Мир можливий лише тоді, коли ти здатен його захистити».

На виставці представлені картини 11 ветеранів російсько-української війни. Усі автори — добровольці.

Кураторка проекту художниця CHEPURNA пояснює, що метою виставки є: підтримати ветеранів, посприяти їхній інтеграції у нинішнє суспільство й життя, показати багатогранний внутрішній світ наших захисників, їхню здатність бачити і творити красу.

За допомогою пензлика та фарб наші воїни відновлюють фізичний та емоційний стан. Двічі на тиждень українська художниця CHEPURNA навчає поранених олійному живопису на території військового госпіталю. Кошти на матеріали художниця збирає на своїх сторінках у соцмережах.