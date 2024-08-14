В Киеве открылась выставка, посвященная деятелям "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества"

13 августа украинская художница-график Надежда Харт представила выставку «Именем твоим» в Национальном музее «Киевская картинная галерея». Серия портретов посвящена украинским деятелям культуры "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества". Цель работ — напомнить историю художников, боровшихся за возможность творить украинское.
Главные тезисы
- Выставка Надежды Харт «Именем твоим» рассказывает о творчестве украинских деятелей «Расстрелянного возрождения» и «Шестидесятничества».
- Графические портреты Надежды Харт напоминают историю борцов за украинское творчество, представленную в нестандартной форме.
- Экспозиция выставки призывает сохранять культурное наследие и помнить деятелей украинской культуры прошлого и настоящего.
- На выставке ожидаются мероприятия, такие как лекции, панельная дискуссия, книжный клуб и artist talk.
- Посещение выставки «Именем твоим» позволит гостям погрузиться в художественное осмысление украинской истории и культурного наследия до 15 сентября.
Продолжение «высоковольтной линии духа» в новой выставке Надежды Харт
Разрушены архитектурные памятники, сжигание украиноязычных книг, вывоз и хищение музеев и галерей — современность, напоминающая события прошлого, в которых жили и творили Василий Симоненко, Алла Горская, Валерьян Подмогильный и другие представители украинской культуры периода «Расстрелянного возрождения» и «Шестидесятничества».
Их портреты Надежда Харт создавала в течение 2022-2023 годов. Это стало ее художественным ответом на уничтожение наших культурных достижений на оккупированных территориях, а также на военные преступления России против современных украинских творцов.
Название выставки «Именем твоим» — это ссылка на творчество Василия Симоненко, портрет которого Надежда создала первым из серии. По мнению художницы, строки писателя из стихотворения «Украина» олицетворяют и отражают общее кредо изображенных деятелей: «Я тогда твоим именем радуюсь И скучаю именем твоим».
Работы выполнены в авторской технике — аналоговой графике. Для создания рисунков художница использует чернила на архивной бумаге, устойчивой к внешним факторам, и отказывается от рам, чтобы сблизить героев работ со зрителями. Портреты сопровождаются описаниями, сгенерированными искусственным интеллектом. Тексты рассказывают альтернативную историю жизни деятелей, если бы их не уничтожили советские власти.
Экспозицию в Национальном музее «Киевская картинная галерея» дополнит ряд событий от художницы:
17 августа в 14:00 — лекция «Жизнь и творчество Аллы Горской» от Надежды Харт;
20 августа в 16:00 — панельная дискуссия ко Дню Независимости Украины «Роль шестидесятников в борьбе за Независимость Украины»;
31 августа в 14:00 — книжный клуб, обсуждение «Бунт против империи» Радомира Мокрика;
7 сентября 0 14:00 — artist talk.
Посетить выставку и увидеть работы Надежды Харт киевляне и гости города смогут до 15 сентября.
Что известно о выставке украинских ветеранов в Киеве
В Киеве в июле была открыта выставка картин, созданных ветеранами российско-украинской войны во время реабилитации под названием «Мир возможен только тогда, когда ты способен защитить его».
На выставке представлены картины 11 ветеранов русско-украинской войны. Все авторы — добровольцы.
Куратор проекта художница CHEPURNA объясняет, что целью выставки является: поддержать ветеранов, поспособствовать их интеграции в нынешнее общество и жизнь, показать многогранный внутренний мир наших защитников, их способность видеть и творить красоту.
С помощью кисточки и красок наши воины восстанавливают физическое и эмоциональное состояние. Дважды в неделю украинская художница CHEPURNA обучает раненых масляной живописи на территории военного госпиталя. Денежные средства на материалы художница собирает на своих страницах в соцсетях.
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