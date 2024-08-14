В Киеве открылась выставка, посвященная деятелям "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества"

13 августа украинская художница-график Надежда Харт представила выставку «Именем твоим» в Национальном музее «Киевская картинная галерея». Серия портретов посвящена украинским деятелям культуры "Расстрелянного возрождения" и "Шестидесятничества". Цель работ — напомнить историю художников, боровшихся за возможность творить украинское.

Продолжение «высоковольтной линии духа» в новой выставке Надежды Харт

Разрушены архитектурные памятники, сжигание украиноязычных книг, вывоз и хищение музеев и галерей — современность, напоминающая события прошлого, в которых жили и творили Василий Симоненко, Алла Горская, Валерьян Подмогильный и другие представители украинской культуры периода «Расстрелянного возрождения» и «Шестидесятничества».

Афиша выставки Надежды Харт "Именем твоим"

Их портреты Надежда Харт создавала в течение 2022-2023 годов. Это стало ее художественным ответом на уничтожение наших культурных достижений на оккупированных территориях, а также на военные преступления России против современных украинских творцов.

Продемонстрировать эту серию работ широкой общественности — большая ответственность для меня. Лина Костенко как-то отметила: "Я хочу прежде сказать о шестидесятниках: мы подхватили эту высоковольтную линию духа от "Расстрелянного возрождения" 1920-х и хотели передать ее следующим поколениям". Мы и есть следующее поколение. Поэтому я хотела бы возродить память о наших деятелях и их творчестве сегодня через свои работы. Надежда Харт Украинская художница-график

Название выставки «Именем твоим» — это ссылка на творчество Василия Симоненко, портрет которого Надежда создала первым из серии. По мнению художницы, строки писателя из стихотворения «Украина» олицетворяют и отражают общее кредо изображенных деятелей: «Я тогда твоим именем радуюсь И скучаю именем твоим».

Выставка Надежды Харт "Именем твоим"

Работы выполнены в авторской технике — аналоговой графике. Для создания рисунков художница использует чернила на архивной бумаге, устойчивой к внешним факторам, и отказывается от рам, чтобы сблизить героев работ со зрителями. Портреты сопровождаются описаниями, сгенерированными искусственным интеллектом. Тексты рассказывают альтернативную историю жизни деятелей, если бы их не уничтожили советские власти.

Надежда Харт на выставке "Именем своим"

Экспозицию в Национальном музее «Киевская картинная галерея» дополнит ряд событий от художницы:

17 августа в 14:00 — лекция «Жизнь и творчество Аллы Горской» от Надежды Харт;

20 августа в 16:00 — панельная дискуссия ко Дню Независимости Украины «Роль шестидесятников в борьбе за Независимость Украины»;

31 августа в 14:00 — книжный клуб, обсуждение «Бунт против империи» Радомира Мокрика;

7 сентября 0 14:00 — artist talk.

Выставка Надежды Харт "Именем твоим"

«Именем твоим» — это не только художественное осмысление нашей истории, но и актуальный призыв к сохранению и памяти культурного наследия Украины. Экспозиция реализована в рамках инициативы "Творческая лаборатория" Национального музея "Киевская картинная галерея" при кураторстве Ирины Хоменко. Программа предоставляет возможности молодым украинским творцам в реализации художественных проектов с командой кураторов музея. Поделиться

Посетить выставку и увидеть работы Надежды Харт киевляне и гости города смогут до 15 сентября.

Что известно о выставке украинских ветеранов в Киеве

В Киеве в июле была открыта выставка картин, созданных ветеранами российско-украинской войны во время реабилитации под названием «Мир возможен только тогда, когда ты способен защитить его».

На выставке представлены картины 11 ветеранов русско-украинской войны. Все авторы — добровольцы.

Куратор проекта художница CHEPURNA объясняет, что целью выставки является: поддержать ветеранов, поспособствовать их интеграции в нынешнее общество и жизнь, показать многогранный внутренний мир наших защитников, их способность видеть и творить красоту.

С помощью кисточки и красок наши воины восстанавливают физическое и эмоциональное состояние. Дважды в неделю украинская художница CHEPURNA обучает раненых масляной живописи на территории военного госпиталя. Денежные средства на материалы художница собирает на своих страницах в соцсетях.