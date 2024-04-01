В Киеве стартовала выставка всемирно известного фотографа Джайлза Дьюли — фото

Фотовыставка Джайлза Дьюли, посвященная минной безопасности

Совместная выставка Фонда "Наследие войны" и ПРООН "Определяя будущее: Люди, команды и технологии для Минной Безопасности Украины" приурочена к Международному дню просвещения по минной безопасности, который ежегодно отмечают 4 апреля.

Автор фотографий — фотограф Джайлз Дьюли — Уполномоченный ООН по правам людей с инвалидностью в контексте войны и развития мира.

Цель экспозиции, как сообщает музей, — повысить уровень осведомленности о противоминной деятельности и поддержке пострадавших от минно-взрывной деятельности через коллекцию мозаики опытов — от профессионального пиротехника до ветерана, от медицинского работника до технологического инноватора.

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Экспозиция будет работать в музее до 7 апреля. А с 4 по 19 апреля выставка также будет доступна в открытом формате в центре Киева — на Софиевской площади.

Кто такой Джайлз Дьюли

Джайлз Дьюли — британский портретный и документальный фотограф, шеф-повар, писатель.

Уже более 20 лет документирует влияние наземных мин и НВБ (неразорвавшегося боеприпаса) на гражданское население по всему миру, часто спустя десятилетия после окончания войн, в таких странах, как Ангола, Камбоджа, Лаос, Ливан, Ирак, Вьетнам, Колумбия, Ливан, Ирак и Вьетнам.

Джайлз Дьюлі (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Дьюли является основателем благотворительной организации Legacy of War Foundation и в 2022 году был объявлен первым Глобальным адвокатом Организации Объединенных Наций по людям с инвалидностью в условиях конфликта и миростроительства.

В феврале 2011 года во время работы в Афганистане Джайлз наступил на СВП (самодельное взрывное устройство), после чего осталось тройным ампутированным с одной рукой.

После выздоровления и по сей день Джайлз посвятил свою жизнь борьбе с минами по всему миру и координирует и реализует многие благотворительные проекты в разных странах мира.

С 2015 года Джайлз стал посещать Украину и помогать пострадавшим от военной аргессии РФ.

Он является послом и партнером UNITED24 и в настоящее время его фонд отдельно финансирует и помогает развиваться местным благотворительным фондам и общественным организациям.