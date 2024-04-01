В Киеве стартовала выставка всемирно известного фотографа Джайлза Дьюли — фото
Категория
Культура
Дата публикации

В Киеве стартовала выставка всемирно известного фотографа Джайлза Дьюли — фото

выставка
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Музее истории Киева открылась выставка британского фотографа Джайлза Дьюли, посвященная Международному дню просвещения по минной безопасности.

Фотовыставка Джайлза Дьюли, посвященная минной безопасности

Совместная выставка Фонда "Наследие войны" и ПРООН "Определяя будущее: Люди, команды и технологии для Минной Безопасности Украины" приурочена к Международному дню просвещения по минной безопасности, который ежегодно отмечают 4 апреля.

Автор фотографий — фотограф Джайлз Дьюли — Уполномоченный ООН по правам людей с инвалидностью в контексте войны и развития мира.

Цель экспозиции, как сообщает музей, — повысить уровень осведомленности о противоминной деятельности и поддержке пострадавших от минно-взрывной деятельности через коллекцию мозаики опытов — от профессионального пиротехника до ветерана, от медицинского работника до технологического инноватора.

Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
1  из  9

Экспозиция будет работать в музее до 7 апреля. А с 4 по 19 апреля выставка также будет доступна в открытом формате в центре Киева — на Софиевской площади.

Кто такой Джайлз Дьюли

Джайлз Дьюли — британский портретный и документальный фотограф, шеф-повар, писатель.

Уже более 20 лет документирует влияние наземных мин и НВБ (неразорвавшегося боеприпаса) на гражданское население по всему миру, часто спустя десятилетия после окончания войн, в таких странах, как Ангола, Камбоджа, Лаос, Ливан, Ирак, Вьетнам, Колумбия, Ливан, Ирак и Вьетнам.

Джайлз Дьюлі (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Дьюли является основателем благотворительной организации Legacy of War Foundation и в 2022 году был объявлен первым Глобальным адвокатом Организации Объединенных Наций по людям с инвалидностью в условиях конфликта и миростроительства.

В феврале 2011 года во время работы в Афганистане Джайлз наступил на СВП (самодельное взрывное устройство), после чего осталось тройным ампутированным с одной рукой.

После выздоровления и по сей день Джайлз посвятил свою жизнь борьбе с минами по всему миру и координирует и реализует многие благотворительные проекты в разных странах мира.

С 2015 года Джайлз стал посещать Украину и помогать пострадавшим от военной аргессии РФ.

Он является послом и партнером UNITED24 и в настоящее время его фонд отдельно финансирует и помогает развиваться местным благотворительным фондам и общественным организациям.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Is it possible to bring propagandists to justice — the answer of the director of the PayBack4Ukraine campaign
Is it possible to bring propagandists to justice — the answer of the director of the PayBack4Ukraine campaign
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
We are working to ensure that Russians involved in the abduction of Ukrainian children will be punished — Jane Alieva, director of Payback4Ukraine
We are working to ensure that Russians involved in the abduction of Ukrainian children will be punished — Jane Alieva, director of Payback4Ukraine
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мощнее ядерного оружия. Почему мир нуждается в Международном трибунале по вопросам мира и репараций
Джейсон МакКью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?