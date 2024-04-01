У Києві стартувала виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі — фото
Категорія
Культура
Дата публікації

У Києві стартувала виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі — фото

Виставка
Read in English
Джерело:  online.ua

У Музеї історії Києва відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.

Фотовиставка Джайлза Дьюлі, присвячена мінній безпеці

Спільна виставка Фонду "Спадщина війни" та ПРООН «Визначаючи майбутнє: Люди, команди і технології для Мінної Безпеки України» приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки, який щороку відзначають 4 квітня.

Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.

Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.

Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
1  з  9

Експозиція працюватиме в музеї до 7 квітня. А з 4 по 19 квітня виставка також буде доступною у відкритому форматі в центрі Києва — на Софіївській площі.

Хто такий Джайлз Дьюлі

Джайлз Дьюлі — британський портретний і документальний фотограф, шеф-кухар, письменник.

Вже понад 20 років документує вплив наземних мін та НВБ (боєприпас, що не вибухнув) на цивільне населення по всьому світу, часто через десятиліття після закінчення воєн, у таких країнах, як Ангола, Камбоджа, Лаос, Ліван, Ірак, В'єтнам, Колумбія, Ліван, Ірак та В'єтнам.

Джайлз Дьюлі (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Дьюлі є засновником благодійної організації Legacy of War Foundation та у 2022 році був оголошений першим Глобальним адвокатом Організації Об'єднаних Націй з питань людей з інвалідністю в умовах конфлікту та миробудівництва.

У лютому 2011 року під час роботи в Афганістані Джайлз наступив на СВП (саморобний вибуховий пристрій), після залишився потрійним ампутованим з однією рукою.

Після одужання та по сьогоднішній день Джайлз присвятив своє життя боротьбі з мінами по всьому світу та координує і реалізує багато благодійних проектів в різних країнах світу.

З 2015 року Джайлз почав відвідувати Україну та допомагати постраждалим від військової аргесії РФ.

Він є амбасадором та партнером UNITED24 та наразі його фундація окремо фінансує та допомагає розвиватися місцевим благодійним фондам та громадським організаціям.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можна притягнути пропагандистів до відповідальності — відповідь директорки кампанії PayBack4Ukraine
Чи можна притягнути пропагандистів до відповідальності — відповідь директорки кампанії PayBack4Ukraine
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Працюємо, щоб росіяни, причетні до викрадення українських дітей, були покарані — директорка Payback4Ukraine Джейн Алієва
Працюємо, щоб росіяни, причетні до викрадення українських дітей, були покарані — директорка Payback4Ukraine Джейн Алієва
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Потужніше за ядерну зброю. Чому світ потребує Міжнародного трибуналу з питань миру і репарацій
Джейсон МакК’ю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?