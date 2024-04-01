У Києві стартувала виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі — фото

У Музеї історії Києва відкрилася виставка британського фотографа Джайлза Дьюлі, що приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки.

Фотовиставка Джайлза Дьюлі, присвячена мінній безпеці

Спільна виставка Фонду "Спадщина війни" та ПРООН «Визначаючи майбутнє: Люди, команди і технології для Мінної Безпеки України» приурочена до Міжнародного дня просвіти з мінної безпеки, який щороку відзначають 4 квітня.

Автором світлин є фотограф Джайлз Дьюлі — Уповноважений ООН із прав людей з інвалідністю в контексті війни й розбудови миру.

Мета експозиції, як повідомляє музей, — підвищити рівень обізнаності про протимінну діяльність та підтримку постраждалих від мінно-вибухової діяльності через колекцію мозаїки досвідів — від професійного піротехніка до ветерана, від медичного працівника до технологічного інноватора.

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Експозиція працюватиме в музеї до 7 квітня. А з 4 по 19 квітня виставка також буде доступною у відкритому форматі в центрі Києва — на Софіївській площі.

Хто такий Джайлз Дьюлі

Джайлз Дьюлі — британський портретний і документальний фотограф, шеф-кухар, письменник.

Вже понад 20 років документує вплив наземних мін та НВБ (боєприпас, що не вибухнув) на цивільне населення по всьому світу, часто через десятиліття після закінчення воєн, у таких країнах, як Ангола, Камбоджа, Лаос, Ліван, Ірак, В'єтнам, Колумбія, Ліван, Ірак та В'єтнам.

Джайлз Дьюлі (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Дьюлі є засновником благодійної організації Legacy of War Foundation та у 2022 році був оголошений першим Глобальним адвокатом Організації Об'єднаних Націй з питань людей з інвалідністю в умовах конфлікту та миробудівництва.

У лютому 2011 року під час роботи в Афганістані Джайлз наступив на СВП (саморобний вибуховий пристрій), після залишився потрійним ампутованим з однією рукою.

Після одужання та по сьогоднішній день Джайлз присвятив своє життя боротьбі з мінами по всьому світу та координує і реалізує багато благодійних проектів в різних країнах світу.

З 2015 року Джайлз почав відвідувати Україну та допомагати постраждалим від військової аргесії РФ.

Він є амбасадором та партнером UNITED24 та наразі його фундація окремо фінансує та допомагає розвиватися місцевим благодійним фондам та громадським організаціям.