Окунитесь в 100 лет искусства. В Киеве открылась уникальная выставка "Закарпатская школа живописи"

Издание "Закарпатская школа живописи" собрало более ста произведений закарпатских художников разных поколений. Увидеть оригиналы работ и ознакомиться с изданием можно посетив выставку "Закарпатская школа живописи" в Национальном музее Киевская картинная галерея до 27 октября.
Главные тезисы
- На выставке представлены более ста произведений закарпатских художников разных поколений
- Характерной особенностью творчества закарпатской школы является фольклоризм и широкий диалог с разными стилевыми направлениями
- Экспозиция дает представление о развитии закарпатского искусства за 100 лет: от авангардных экспериментов до современных формалистических разновидностей
- Альбом «Закарпатская школа живописи» дополнен биографиями и статьями, раскрывающими концепцию выставки и феномен закарпатской художественной среды
- Выставка проходит в Национальном музее «Киевская картинная галерея» до 27 октября. Стоимость входного билета 300 грн, для льготных категорий - 150 грн
"Закарпатская школа живописи" представляет 100 лет творчества закарпатских мастеров
В каталоге "Закарпатская школа живописи" представлены работы создателей-основателей традиций школы, представителей старшего и младшего поколений, а также художников-нонконформистов: от 1920-х и до настоящего времени.
Альбом является продолжением одноименной выставки, которая проходит в Национальном музее «Киевская картинная галерея».
Издание представляет широкое жанровое разнообразие закарпатской живописи. Среди работ преобладает пейзажная живопись — панорамы Карпат, городские и сельские пейзажи А. Кашшая, А. Мартона, 3. Шолтеса, В. Габды и И. Шутева.
Характерной особенностью творчества художников закарпатской школы является фольклоризм, который прослеживается в картинах Ф. Манайла, В. Никиты, Ю. Герца, Т. Данилича. Целый ряд портретов и натюрмортов, вошедших в издание, принадлежит Глюку.
Издание дополнено материалом по целесообразности экспозиционного решения, которое раскрывает особенности закарпатской школы.
Основой альбома является широкий визуальный материал: 142 изображения работ представителей школы и экспозиции выставки. Издание дополнено биографиями художников и художников, а также статьями, которые раскрывают концепцию выставки и формируют представление о феномене закарпатской художественной среды.
Когда где можно посетить выставку “Закарпатская школа живописи”
Увидеть оригиналы работ и ознакомиться с изданием можно, посетив выставку «Закарпатская школа живописи» в Национальном музее «Киевская картинная галерея» до 27 октября.
Альбом выпущен при содействии аукционного дома Goldens и строительной компании Sundolina.
Музей принимает посетителей:
с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга);
с 11:00 до 19:00 во вторник.
Касса работает до 17:20 (18:20 во вторник). г. Киев, ул. Терещенковская, 9. Стоимость полного входного билета на выставку — 300 грн (льготные категории — 150 грн). Вход на презентацию каталога свободен
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-