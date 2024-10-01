Окунитесь в 100 лет искусства. В Киеве открылась уникальная выставка "Закарпатская школа живописи"

Издание "Закарпатская школа живописи" собрало более ста произведений закарпатских художников разных поколений. Увидеть оригиналы работ и ознакомиться с изданием можно посетив выставку "Закарпатская школа живописи" в Национальном музее Киевская картинная галерея до 27 октября.

"Закарпатская школа живописи" представляет 100 лет творчества закарпатских мастеров

В каталоге "Закарпатская школа живописи" представлены работы создателей-основателей традиций школы, представителей старшего и младшего поколений, а также художников-нонконформистов: от 1920-х и до настоящего времени.

Альбом является продолжением одноименной выставки, которая проходит в Национальном музее «Киевская картинная галерея».

Издание представляет широкое жанровое разнообразие закарпатской живописи. Среди работ преобладает пейзажная живопись — панорамы Карпат, городские и сельские пейзажи А. Кашшая, А. Мартона, 3. Шолтеса, В. Габды и И. Шутева.

Фото — Золтан Шолтес (1909-1990) "Автотрасса в Карпатах"

Характерной особенностью творчества художников закарпатской школы является фольклоризм, который прослеживается в картинах Ф. Манайла, В. Никиты, Ю. Герца, Т. Данилича. Целый ряд портретов и натюрмортов, вошедших в издание, принадлежит Глюку.

Связующими мотивами творчества представителей школы являются жизнеутверждаемость, глубокое чувство окружающего и широкий диалог с разными стилевыми направлениями. Это проявляется в смелой цветопластике и разнообразных художественных формах — от фигуративной живописи, абстрактных композиций и до сакральных, народных мотивов. Поделиться

Издание дополнено материалом по целесообразности экспозиционного решения, которое раскрывает особенности закарпатской школы.

Каждая экспозиция имеет свою логику, а целесообразность экспозиционного решения мотивируется наличием конкретных экспонатов, выставочной площади. Это построение дает возможность составить представление о характерных особенностях развития закарпатского искусства на протяжении 100 лет, от авангардных экспериментов до формалистических разновидностей настоящего — из-за наличия в экспозиции многих фамилий, жанрового и стилистического разнообразия — фрагмент из статьи кураторки выставки Елены Боримской. Поделиться

Фото — Елизавета Кремницкая (1926-1978) "Абстрактная композиция"

Основой альбома является широкий визуальный материал: 142 изображения работ представителей школы и экспозиции выставки. Издание дополнено биографиями художников и художников, а также статьями, которые раскрывают концепцию выставки и формируют представление о феномене закарпатской художественной среды.

Когда где можно посетить выставку “Закарпатская школа живописи”

Увидеть оригиналы работ и ознакомиться с изданием можно, посетив выставку «Закарпатская школа живописи» в Национальном музее «Киевская картинная галерея» до 27 октября.

Альбом выпущен при содействии аукционного дома Goldens и строительной компании Sundolina.

Музей принимает посетителей:

с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга);

с 11:00 до 19:00 во вторник.