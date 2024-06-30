В Киеве открыли выставку картин ветеранов ВСУ
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В Киеве открыли выставку картин ветеранов ВСУ

В Киеве открыли выставку картин ветеранов ВСУ
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Источник:  online.ua

В Киеве открылась выставка картин, созданных ветеранами российско-украинской войны во время реабилитации под названием «Мир возможен только тогда, когда ты способен защитить его».

Главные тезисы

 

  • Картины на выставке отражают разнообразные эмоции и переживания участников войны: от боли и страха до надежды и любви.
  • Художница CHEPURNA помогает ветеранам восстановить физическое и эмоциональное состояние через мастер-классы по живописи, поддерживая их творческие потенциалы.
  • Участники выставки — обычные люди с разными профессиями до войны, которые через живопись находят выход из травматических переживаний и находят себя в новой реабилитационной деятельности.
  • Работы ветеранов поражают своей искренностью и глубиной передачи эмоций, становясь для них средством самовыражения и возвращения к нормальной жизни после войны.

Что известно о выставке украинских ветеранов в Киеве

На выставке представлены картины 11 ветеранов русско-украинской войны. Все авторы — добровольцы.

Куратор проекта художница CHEPURNA объясняет, что целью выставки является: поддержать ветеранов, посодействовать их интеграции в нынешнее общество и жизнь, показать многогранный внутренний мир наших защитников, их способность видеть и творить красоту.

Для посетителей выставка будет работать с 1 по 12 июля. Вход свободный в рабочее время КГГА по Крещатику, 36.

Фото — Ветераны русско-украинской войны, участники выставки, с художницей CHEPURNA.

Эти ребята — простые люди, у них обычные чувства, страхи, боли, желания и мечты. Многие из них отчаялись и чувствуют себя ненужными и брошенными государством и людьми. Живопись придала надежду и веру в себя. Они раскрыли свою творческую сторону, о которой даже не догадывались. Из-за рисования ребята проживали собственные истории, чувствовали и осознавали самих себя. Я не называю наши уроки арт-терапией, хотя они имеют терапевтический эффект, потому что придают уверенность и самостоятельность. После войны, ранения, боли они учатся быть свободными в самовыражении без давления ожидания или осуждения со стороны социума. Даже если человек не имеет опыта в изобразительном искусстве, это не препятствие. Единственное условие — осознание изображаемого и откровенность, — объясняет идею реабилитации через мастер-классы по масляной живописи художница.

С помощью кисточки и красок наши воины восстанавливают физическое и эмоциональное состояние. Дважды в неделю украинская художница CHEPURNA обучает раненых масляной живописи на территории военного госпиталя. Денежные средства на материалы художница собирает на своих страницах в соцсетях.

Среди начинающих художников защитники Азовстали, бывшие пленные Аленовки, военные со сложными контузиями и неврологическими осложнениями.

Фото — В работах Андрея Донецкого много воспоминаний о войне.

Работы ветеранов действительно поражают разнообразием. На рисунках Андрея Донецкого, 47-летнего наводчика противотанкового отделения роты огневой поддержки, много войны: силуэт смерти; кровавый отпечаток ладони на броне с белым крестом; колючая проволока; воин, склонивший голову на фоне горящего от взрыва неба; солдат на красном поле, из которого поднимается к небу душа. От созерцания этих образов больно. До войны Андрей был оценщиком в Краматорске.

Что известно о ветеранах ВСУ, создавших картины

В рисунках Руслана Резника, 34-летнего пулеметчика из Белой Церкви, напротив много ярких красок: подсолнухи, парусник, луна над тихой рекой, зеленое дерево. До войны Руслан работал на шинном заводе мастером по сборке автопокрышек.

Фото — Александр Морозов, защитник Азовстали, бывший узник печально известной Еленовки, рядом с собственными картинами.

Александр Морозов, 31 год, защитник Азовстали, проведший 21 месяц в российском плену, в том числе в печально известной колонии строгого режима — Оленевке, изобразил Эйфелеву башню и красное сердце в ладонях как символ любви. До войны Александр был шахтером и подземным электрослесарем.

Олег Скрипка, командир стартового взвода ПВО, до войны являвшийся предпринимателем из Киева, нарисовал улыбку. 37-летний Дмитрий Ничволод, офицер пунктов управления, представил на выставке образ золотой рыбки. До войны он работал дизайнером и увлекался альпинизмом.

Александр Куколенко, 47 лет, старший стрелок-оператор, до войны был сценаристом актером театра и кино, создал интересный образ кита в океане.

Фото — Никита Зубенко, 31 год, боевой медик у собственных картин.

Никита Зубенко, 31 год, боевой медик, родом из города Торец Донецкой области. До войны работал шахтером.

Леонид Чигар, 23 года, стрелок-добровольец из города Ровно. В канун войны окончил факультет музыкального искусства эстрады.

Байгуш Михаил, 37 лет, пулеметчик роты быстрого противодиверсионного подразделения, родом из Луганской области. До войны занимался ремонтом и реставрацией построек.

Александр Морозов, 42 года, старший солдат, разведчик, дальномер взвода управления минометной батареи. До войны был предпринимателем, занимался металлообработкой, художественной ковкой. Дмитрий Ломинога, 34 года, защитник завода им. Ильича в Мариуполе, был в плену, до войны работал пожарным.

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