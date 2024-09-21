В Киеве проходит одна из самых дорогих художественных выставок «Круги Сильваши». Как посетить

"Круги Сильваши" — одна из самых масштабных украинских выставок за время Независимости. В течение года исследователи работали с наследием Тиберия Сильваши, совещались с самим художником и архитекторами, отбирали работы и работали над концепцией. Выставка продлится до 27 октября в Украинском доме.

Масштабная художественная выставка "Круги Сильваши" проходит в Украинском доме

Это ретроспектива на пять этажей Украинского дома из 170 произведений искусства и с рекордным бюджетом в 350 тыс долл.

Фотография, которую чаще всего делают посетители ретроспективной выставки «Круги Сильваши», — у бассейна, расположенного в атриуме Украинского дома. Это самый сложный элемент в производстве экспозиции, которым занималось агентство How Production.

Выставка "Круги Сильваши"

Мы хотели создать бездну. Команда покрасила воду и сам бассейн в синий цвет, благодаря чему он кажется очень глубоким. Люди боятся подходить к краю. А на самом деле глубина воды — около 3 см, — рассказывает владелец и CEO How Production Юрий Стецюк. Поделиться

Выставка, посвященная творчеству художника Тиберия Сильваши, открылась 13 сентября и продлится до 27 октября.

В течение первого уик-энда — с 13 по 15 сентября — ее посетили 1824 человека.

Опыт наших последних проектов показывает: ближе к концу выставки количество посещений увеличивается, - говорит куратор ретроспективы Ольга Балашова.

Выставка "Круги Сильваши"

«Круги Сильваши» — масштабный проект Украинского дома и Украинского музея современного искусства (UMCA), соучредительницей которого является Балашова.

Это, пожалуй, самая большая и дорогая выставка украинского художника, проходившая в стране. На пяти этажах Украинского дома разместились 170 работ 98 художников: самого Сильваши, тех, на кого повлиял он, кто повлиял на него и работал с ним. Поделиться

Бюджет выставки «Круг Сильваши» - 350 тыс долл. Из них 194 тыс долл потратили на производство, монтаж и сопровождение выставки. Еще 156 тыс долл пойдет на гонорары команде, создание каталога, 3D-тура, книги о выставке на английском и украинском и демонтаж. Эти средства UMCA еще ищет – ответы от фондов должны поступить до конца октября.

Выставка "Круги Сильваши"

Ретроспектива Тиберия Сильваши заняла пять этажей Украинского дома. Эти пять маршрутов – пять контекстов, в которые кураторы помещают творчество Сильваши.

Например, первый этаж с синим бассейном посвящен новой версии инсталляции художника «Малярство», а на третьем размещены важные работы Сильваши и близких ему художников. Свои работы для экспозиции передали художники из Украины, Японии, Австралии, Италии, Венгрии – они собраны на втором этаже.

Исследователи работали над выставкой рек. У Сильваши большой архив текстов, которые они исследовали, чтобы понять его творчество. После этого команда еженедельно виделась с самим художником.

Художник Тиберий Сильваши: что известно

Тиберий Сильваши родился 13 июня 1947 года в городе Мукачево Закарпатской области. Образование будущий художник получил в Киеве: сначала в Республиканской художественной школе им. Шевченко позже в художественном институте. Сильваши учился у художницы Татьяны Яблонской.

Тиберий Сильваши

В 1992 году Сильваши основал художественную группу «Живописный заповедник» — она объединила представителей нефигуративного искусства. В нее входили Александр Животков, Марко Гейко, Анатолий Криволап, Николай Кривенко.