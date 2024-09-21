У Києві триває одна з найдорожчих мистецьких виставок «Кола Сільваші». Як відвідати

“Кола Сільваші” — одна з наймасштабніших українських виставок за час Незалежності. Протягом року дослідники працювали зі спадком Тіберія Сільваші, радились із самим художником та архітекторами, відбирали роботи та працювали над концепцією. Виставка триватиме до 27 жовтня в Українському домі.

Масштабна мистецька виставка “Кола Сільваші” проходить в Українському домі

Це ретроспектива на пʼять поверхів Українського дому зі 170 творів мистецтва та з рекордним бюджетом у 350 тис дол.

Світлина, яку найчастіше роблять відвідувачі ретроспективної виставки «Кола Сільваші», — біля басейну, розташованого в атріумі Українського дому. Це найскладніший елемент у виробництві експозиції, яким займалась агенція How Production.

Виставка “Кола Сільваші”

Ми хотіли створити безодню. Команда пофарбувала воду і сам басейн у синій колір, завдяки чому він видається дуже глибоким. Люди бояться підходити до краю. А насправді глибина води — десь 3 см, — розповідає власник та CEO How Production Юрій Стецюк. Поширити

Виставка, присвячена творчості художника Тіберія Сільваші, відкрилася 13 вересня і триватиме до 27 жовтня.

Протягом першого вікенду — з 13 по 15 вересня — її відвідали 1824 людини.

Досвід наших останніх проєктів показує: ближче до кінця виставки кількість відвідувань збільшується, — каже кураторка ретроспективи Ольга Балашова.

Виставка “Кола Сільваші”

«Кола Сільваші» — масштабний проєкт Українського дому та Українського музею сучасного мистецтва (UMCA), співзасновницею якого є Балашова.

Це, напевно, найбільша та найдорожча виставка українського художника, що проходила у країні. На пʼяти поверхах Українського дому розташувались 170 робіт 98 художників: самого Сільваші, тих, на кого вплинув він, хто вплинув на нього та працював із ним. Поширити

Бюджет виставки «Кола Сільваші» — 350 тис дол. З них 194 тис дол витратили на виробництво, монтаж та супровід виставки. Ще 156 тис дол піде на гонорари команді, створення каталогу, 3D-туру, книги про виставку англійською та українською і демонтаж. Ці кошти UMCA ще шукає — відповіді від фондів мають надійти до кінця жовтня.

Виставка “Кола Сільваші”

Ретроспектива Тіберія Сільваші зайняла пʼять поверхів Українського дому. Ці пʼять маршрутів — пʼять контекстів, у які куратори поміщають творчість Сільваші.

Наприклад, перший поверх із синім басейном присвячений новій версії інсталяції художника «Малярство», а на третьому розміщено важливі роботи Сільваші та близьких йому митців. Свої роботи для експозиції передали художники з України, Японії, Австралії, Італії, Угорщини — вони зібрані на другому поверсі.

Дослідники працювали над виставкою рік. Сільваші має великий архів текстів, які вони дослідили, щоб зрозуміти його творчість. Після цього команда щотижня бачилась із самим художником.

Митець Тіберій Сільваші: що відомо

Тіберій Сільваші народився 13 червня 1947 у місті Мукачеве Закарпатської області. Освіту майбутній художник здобув у Києві: спочатку у Республіканській художній школі ім. Шевченка, пізніше у художньому інституті. Сільваші навчався у мисткині Тетяни Яблонської.

Тіберій Сільваші

У 1992-му Сільваші заснував мистецьку групу «Живописний заповідник» — вона обʼєднала представників нефігуративного мистецтва. До неї входили Олександр Животков, Марко Гейко, Анатолій Криволап, Микола Кривенко.