У Києві триває одна з найдорожчих мистецьких виставок «Кола Сільваші». Як відвідати

“Кола Сільваші” — одна з наймасштабніших українських виставок за час Незалежності. Протягом року дослідники працювали зі спадком Тіберія Сільваші, радились із самим художником та архітекторами, відбирали роботи та працювали над концепцією. Виставка триватиме до 27 жовтня в Українському домі.
Головні тези:
- «Кола Сільваші» присвячена творчості художника Тіберія Сільваші.
- Виставка розгорнута на п’яти поверхах українського Дому зі 170 творами мистецтва та рекордним бюджетом у 350 тис дол.
- У процесі підготовки дослідники працювали зі спадком художника та створили унікальну атмосферу, включно з виробництвом складних елементів експозиції.
Масштабна мистецька виставка “Кола Сільваші” проходить в Українському домі
Це ретроспектива на пʼять поверхів Українського дому зі 170 творів мистецтва та з рекордним бюджетом у 350 тис дол.
Світлина, яку найчастіше роблять відвідувачі ретроспективної виставки «Кола Сільваші», — біля басейну, розташованого в атріумі Українського дому. Це найскладніший елемент у виробництві експозиції, яким займалась агенція How Production.
Виставка, присвячена творчості художника Тіберія Сільваші, відкрилася 13 вересня і триватиме до 27 жовтня.
Протягом першого вікенду — з 13 по 15 вересня — її відвідали 1824 людини.
Досвід наших останніх проєктів показує: ближче до кінця виставки кількість відвідувань збільшується, — каже кураторка ретроспективи Ольга Балашова.
«Кола Сільваші» — масштабний проєкт Українського дому та Українського музею сучасного мистецтва (UMCA), співзасновницею якого є Балашова.
Бюджет виставки «Кола Сільваші» — 350 тис дол. З них 194 тис дол витратили на виробництво, монтаж та супровід виставки. Ще 156 тис дол піде на гонорари команді, створення каталогу, 3D-туру, книги про виставку англійською та українською і демонтаж. Ці кошти UMCA ще шукає — відповіді від фондів мають надійти до кінця жовтня.
Ретроспектива Тіберія Сільваші зайняла пʼять поверхів Українського дому. Ці пʼять маршрутів — пʼять контекстів, у які куратори поміщають творчість Сільваші.
Наприклад, перший поверх із синім басейном присвячений новій версії інсталяції художника «Малярство», а на третьому розміщено важливі роботи Сільваші та близьких йому митців. Свої роботи для експозиції передали художники з України, Японії, Австралії, Італії, Угорщини — вони зібрані на другому поверсі.
Дослідники працювали над виставкою рік. Сільваші має великий архів текстів, які вони дослідили, щоб зрозуміти його творчість. Після цього команда щотижня бачилась із самим художником.
Митець Тіберій Сільваші: що відомо
Тіберій Сільваші народився 13 червня 1947 у місті Мукачеве Закарпатської області. Освіту майбутній художник здобув у Києві: спочатку у Республіканській художній школі ім. Шевченка, пізніше у художньому інституті. Сільваші навчався у мисткині Тетяни Яблонської.
У 1992-му Сільваші заснував мистецьку групу «Живописний заповідник» — вона обʼєднала представників нефігуративного мистецтва. До неї входили Олександр Животков, Марко Гейко, Анатолій Криволап, Микола Кривенко.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-