Фотовыставка спасенных животных "Шире" открылась в Киеве ― где посетить
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Фотовыставка спасенных животных "Шире" открылась в Киеве ― где посетить

Выставка
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Источник:  URSA

В Киеве начала работу благотворительная фотовыставка "Шире". Героями фотографий стали спасены с прифронтовых территорий собаки, которым нужна дальнейшая помощь в устройстве.

Главные тезисы

  • Фотовыставка «Шире» в Киеве представляет спасенных с прифронтовых территорий собак, нуждающихся в дальнейшей помощи.
  • Организации Save Pets of Ukraine и URSA помогают спасенным животным находить новые дома и ждут вашей поддержки.
  • Исследование показывает, что из-за войны количество бездомных животных в украинских приютах значительно увеличилось, что подчеркивает необходимость помощи и поддержки.
  • Спасение животных не заканчивается, пока они не найдут любящую семью. 

В Киеве заработала фотовыставка спасенных животных "Шире"

Зоозащитники считают, что эвакуация животных или спасение их с улицы — это первые шаги на длинном пути, который заканчивается, когда животное обретает любящую семью.

Фотовыставка "Шире"

Об этом сообщают зоозащитные организации Save Pets of Ukraine и URSA.

Мы точно знаем, что у каждой собачки есть история, которая способна коснуться сердца. Это истории мужества, преданности и надежды на дом, где их любят. И теперь мы приглашаем вас стать частью этих историй, сказали организаторы фотовыставки.

Организаторы фотовыставки "Шире"

На выставке посетители могут увидеть фото собак, ищущих семью и тепло. Снимки отражают характеры и особенности пушистиков.

Фотовыставка "Шире"

Зоозащитница Ирина Лозовая отметила, что “каждому из нас нужно пространство, где мы чувствуем себя в безопасности и уюте. Для собань это не исключение. Мы каждый день видим, как военные, волонтеры и неравнодушные люди спасают животных, извлекают их из-под завалов и поддерживают донатами.

Но важно помнить: настоящее спасение завершается только тогда, когда животное обретает свой дом и человека, дарящего любовь и тепло. Никакой вольер, даже больше 2х3 м, не заменит объятий и заботы.

Фотовыставка "Шире"

Фотовыставка спасенных животных «ШИРЕ» продлится с 13 по 27 ноября в ТРЦ Gulliver (2 этаж) по адресу: Киев, Спортивная площадь, 1a. Здесь вы сможете увидеть четырехлапых героев проекта, которые являются подопечными двух центров: Patron Pet Center и URSA.

Фотовыставка "Шире"

Количество бездомных животных в Украине резко возросло из-за войны

Согласно исследованию, которое провели зоозащитники в 2023 году, из-за войны количество собак и кошек в приютах в среднем выросло на 60% с начала 2022 года. В тыловых областях количество животных в приютах увеличилось на 20-30%, а в приютах, что в прифронтовых регионах — на 100%.

Большинство животных, которым предоставляют приют во время войны, — это домашние животные, брошенные хозяевами при эвакуации.

Также во время войны стали менее активными стерилизационные программы, способствующие размножению беспризорных животных в будущем.

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