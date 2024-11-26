Операция "ГУР-КИТ". Украинские разведчики эвакуировали котят с острова Змеиный
Категория
Украина
Дата публикации

Операция "ГУР-КИТ". Украинские разведчики эвакуировали котят с острова Змеиный

ГУР
Операция "ГУР-КИТ". Украинские разведчики эвакуировали котят с острова Змеиный
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Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины решили сделать важное дело. Во время патрулирования на острове Змеиный они эвакуировали 15 кошек.

Главные тезисы

  • Бойцы “Спецподразделения Тимура” ГУР МО Украины эвакуировали 15 кошек с острова Змеиный в рамках операции “ГУР-КИТ”.
  • Украинские воины регулярно проявляют заботу и спасают животных в ходе военных действий, поддержите приют “Сириус” и их деятельность.
  • Приют “Сириус” совместно с фондом MacPaw Foundation заботится о спасенных животных, обеспечивая им адаптацию и возможность быть приютными.

Как прошла операция "ГУР-КИТ" на острове Змеиный

Как сообщили в ГУР, котиков заботливо привезли в одно из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус", а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.

После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного кошек каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте “Сириус”, который непосредственно занимается адопцией.

Фото — ГУР МО Украины
Фото — ГУР МО Украины

Украинские бойцы не впервые спасают животных во время войны

Кстати, воины Сил безопасности и обороны Украины и украинские благотворительные фонды не в первый раз спасают животных во время войны.

В частности, во время боевой операции в Харьковской области в этом году военнослужащие 92-й ОШБр обнаружили в разрушенном доме замкнутых в клетке голодных совенят.

Фото — ГУР МО Украины

Птиц спасли и передали под опеку начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову. Руководитель спецслужбы, как известно, любит животных: у него живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки.

А в апреле 2022-го, после деоккупации Киевщины, волонтеры MacPaw Foundation первыми привезли в приют "Сириус" корм и все необходимое для ухода за животными.

Просим неравнодушных сделать добро и поддержать деятельность убежища.Сириус” в зимний период. Все детали ― за линком.

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