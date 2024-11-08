Відомий український режисер Любомир Левицький випустив перший тизер свого нового триллера "Кіллхаус", створений на основі реальної рятувальної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.
Головні тези:
- Фільм “Кіллхаус” - трилер Любомира Левицького, створений на основі реальної рятувальної спецоперації ГУР.
- У рамках спецоперації було заплановано евакуювати поранене подружжя з українських територій, захоплених російськими окупантами.
- Сюжет стрічки ускладнюється, коли з'ясовується, що треба врятувати ще й 14-річну українську дівчинку з полону.
- Фільм залучає реальних військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України, а також спецслужби США.
- Прем'єра стрічки “Кіллхаус” в українському прокаті відбудеться восени 2025 року, після успіху попередньої роботи режисера “Ми були рекрутами”.
Що відомо про новий напружений трилер Левицького "Кіллхаус"
Фільм знято за мотивами реальної рятувальної спецоперації ГУР спільно з бійцями 3-ї ОШБр.
Зазначається, що у рамках реальної спецоперації бійці ГУР та 3-ї ОШБр мали врятувати та евакуювати поранене подружжя з перехрестя на захоплених російськими окупантами українських територіях.
При цьому автомобіль подружньої пари потрапив під шалений ворожий обстріл.
За сюжетом нової стрічки Левицького, завдання значно ускладнюється після того, як з’ясовується, що врятувати треба буде ще й 14-річну українську дівчинку, яка потрапила у полон до російських окупантів.
Таким чином журналіст, який нещодавно був лише спостерігачем розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України, стрімко став одним з головних героїв.
Так російські окупанти вимагають обміняти його на дівчинку.
Операція отримує гучний резонанс у світі і до неї залучаються спецслужби США.
Особливістю фільму є залучення реальних військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України та зокрема ГУР МО України, 3 окремої штурмової бригади та військової спільноти.
Прем'єра стрічки в українському прокаті запланована на осінь 2025 року.
Що відомо про інші успішні роботи Любомира Левицького
2 травня на екрани в Україні вийшла стрічка "Ми були рекрутами" про бійців ретьої окремої штурмової бригади.
За місяць активного національного прокату стрічка "Ми були рекрутами" зайняла 2 місце серед усіх українських документальних фільмів. Вже згодом фільм з’явився на міжнародних стрімінгових платформах, завоювавши неабияку популярність серед глядачів.
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