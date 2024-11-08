Відомий український режисер Любомир Левицький випустив перший тизер свого нового триллера "Кіллхаус", створений на основі реальної рятувальної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про новий напружений трилер Левицького "Кіллхаус"

Фільм знято за мотивами реальної рятувальної спецоперації ГУР спільно з бійцями 3-ї ОШБр.

Зазначається, що у рамках реальної спецоперації бійці ГУР та 3-ї ОШБр мали врятувати та евакуювати поранене подружжя з перехрестя на захоплених російськими окупантами українських територіях.

При цьому автомобіль подружньої пари потрапив під шалений ворожий обстріл.

За сюжетом нової стрічки Левицького, завдання значно ускладнюється після того, як з’ясовується, що врятувати треба буде ще й 14-річну українську дівчинку, яка потрапила у полон до російських окупантів.

Таким чином журналіст, який нещодавно був лише спостерігачем розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України, стрімко став одним з головних героїв.

Так російські окупанти вимагають обміняти його на дівчинку.

Операція отримує гучний резонанс у світі і до неї залучаються спецслужби США.

Особливістю фільму є залучення реальних військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України та зокрема ГУР МО України, 3 окремої штурмової бригади та військової спільноти.

Прем'єра стрічки в українському прокаті запланована на осінь 2025 року.

Що відомо про інші успішні роботи Любомира Левицького

2 травня на екрани в Україні вийшла стрічка "Ми були рекрутами" про бійців ретьої окремої штурмової бригади.