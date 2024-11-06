"Дивні дива-5". Netflix заінтригував тизером серіалу з назвами епізодів — відео

Фанати серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) з нетерпінням очікують на прем'єру останнього п'ятого сезону. Стримінговий сервіс Netflix нарешті показав перший тизер кінострічки й назви епізодів у символічний день. Загалом на кіноманів очікує 8 серій.
Головні тези:
- Перший тизер п'ятого сезону “Дивних див” від Netflix заінтригував фанатів.
- У новому сезоні очікується 8 серій з загадковими назвами епізодів.
- Сюжет серіалу розгортається в малому місті Гокінс, де герої стикаються з надприродними загрозами з паралельного виміру “Зворотній бік”.
- Netflix опублікував тизер на честь символічної дати, пов'язаної зі зникненням головного героя у першому сезоні “Дивних див”.
Netflix представив тизер продовження серіалу “Дивні дива”
Netflix зазначив, що новий сезон можна буде переглянути вже наступного року. Фанати припускали, що відбудеться це не раніше 2026-го.
Відео із тизером опублікували в YouTube.
На ньому немає жодного обличчя, а лише назви епізодів, один із яких виявився частково засекреченим.
Перелік серій має такий вигляд:
The Crawl ("Повзання")
The Vanishing of…[засекречено] ("Зникнення...")
The Turnbow Trap ("Пастка Тернового лука")
Sorcerer ("Чародій")
Shock Jock ("Шок-Джок")
Escape from Camazotz ("Втеча з Камазотца")
The Bridge ("Міст")
The Rightside Up ("Праворуч вгору")
Тизер Netflix опублікував 6 листопада, тому що саме у цей день 1983 року зник Вілл Баєрс – головний герой, якого шукали у першому сезоні.
Події серіалу розгортаються в маленькому місті Гокінс, штат Індіана, в 1980-х роках. Сюжет першого сезону починається зі зникнення Вілла. Друзі – Майк, Дастін і Лукас – починають його шукати й випадково натрапляють на дівчинку з дивними здібностями, на ім'я Одинадцять (Елевен). З часом виявляється, що зникнення Вілла пов'язане з паралельним виміром, який хлопці називають "Зворотній бік". Це вимір сповнений монстрів і є джерелом зла, яке починає проникати в Гокінс.
Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Дивні дива" запланована на 2025 рік
Стрімінговий сервіс Netflix показав, як проходять зйомки п'ятого сезону хітового науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане останнім.
Зокрема, з опису до ролика стало відомо, що зйомки п'ятого сезону шоу вже наполовину закінчені.
На двохвилинному відео глядачі побачили творців серіалу — братів Метта і Росса Дафферів, а також практично всіх виконавців головних ролей у серіалі в процесі зйомок. Також вони трохи розповіли про те, як проходить знімальний процес і чого чекати від фіналу.
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