"Дивні дива-5". Netflix заінтригував тизером серіалу з назвами епізодів — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

"Дивні дива-5". Netflix заінтригував тизером серіалу з назвами епізодів — відео

Дивні дива-5
Джерело:  Netflix

Фанати серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) з нетерпінням очікують на прем'єру останнього п'ятого сезону. Стримінговий сервіс Netflix нарешті показав перший тизер кінострічки й назви епізодів у символічний день. Загалом на кіноманів очікує 8 серій.

Головні тези:

  • Перший тизер п'ятого сезону “Дивних див” від Netflix заінтригував фанатів.
  • У новому сезоні очікується 8 серій з загадковими назвами епізодів.
  • Сюжет серіалу розгортається в малому місті Гокінс, де герої стикаються з надприродними загрозами з паралельного виміру “Зворотній бік”.
  • Netflix опублікував тизер на честь символічної дати, пов'язаної зі зникненням головного героя у першому сезоні “Дивних див”.

Netflix представив тизер продовження серіалу “Дивні дива”

Netflix зазначив, що новий сезон можна буде переглянути вже наступного року. Фанати припускали, що відбудеться це не раніше 2026-го.

Відео із тизером опублікували в YouTube.

На ньому немає жодного обличчя, а лише назви епізодів, один із яких виявився частково засекреченим.

Перелік серій має такий вигляд:

  • The Crawl ("Повзання")

  • The Vanishing of…[засекречено] ("Зникнення...")

  • The Turnbow Trap ("Пастка Тернового лука")

  • Sorcerer ("Чародій")

  • Shock Jock ("Шок-Джок")

  • Escape from Camazotz ("Втеча з Камазотца")

  • The Bridge ("Міст")

  • The Rightside Up ("Праворуч вгору")

Тизер Netflix опублікував 6 листопада, тому що саме у цей день 1983 року зник Вілл Баєрс – головний герой, якого шукали у першому сезоні.

Події серіалу розгортаються в маленькому місті Гокінс, штат Індіана, в 1980-х роках. Сюжет першого сезону починається зі зникнення Вілла. Друзі – Майк, Дастін і Лукас – починають його шукати й випадково натрапляють на дівчинку з дивними здібностями, на ім'я Одинадцять (Елевен). З часом виявляється, що зникнення Вілла пов'язане з паралельним виміром, який хлопці називають "Зворотній бік". Це вимір сповнений монстрів і є джерелом зла, яке починає проникати в Гокінс.

У наступних сезонах команда друзів стикається з новими загрозами зі "Зворотнього боку". Кожен новий епізод підіймає ставки, а герої вимушені боротися з надприродними силами, відстоюючи свою дружбу і намагаючись зберегти місто.

Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Дивні дива" запланована на 2025 рік

Стрімінговий сервіс Netflix показав, як проходять зйомки п'ятого сезону хітового науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане останнім.

Зокрема, з опису до ролика стало відомо, що зйомки п'ятого сезону шоу вже наполовину закінчені.

На двохвилинному відео глядачі побачили творців серіалу — братів Метта і Росса Дафферів, а також практично всіх виконавців головних ролей у серіалі в процесі зйомок. Також вони трохи розповіли про те, як проходить знімальний процес і чого чекати від фіналу.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix випустив трейлер нового сезону серіалу "Дивні дива"
Netflix випустив трейлер нового сезону серіалу "Дивні дива"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Netflix випустить мультсеріал за мотивами серіалу "Дивні дива"
Netflix випустить мультсеріал за мотивами серіалу "Дивні дива"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Натхнений Україною. З'вився трейлер фентезі "Очі: Легенда Карпат" ― відео
Кадр з фільму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?