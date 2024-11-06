"Дивні дива-5". Netflix заінтригував тизером серіалу з назвами епізодів — відео

Фанати серіалу "Дивні дива" (Stranger Things) з нетерпінням очікують на прем'єру останнього п'ятого сезону. Стримінговий сервіс Netflix нарешті показав перший тизер кінострічки й назви епізодів у символічний день. Загалом на кіноманів очікує 8 серій.

Netflix представив тизер продовження серіалу “Дивні дива”

Netflix зазначив, що новий сезон можна буде переглянути вже наступного року. Фанати припускали, що відбудеться це не раніше 2026-го.

Відео із тизером опублікували в YouTube.

На ньому немає жодного обличчя, а лише назви епізодів, один із яких виявився частково засекреченим.

Перелік серій має такий вигляд:

The Crawl ("Повзання")

The Vanishing of…[засекречено] ("Зникнення...")

The Turnbow Trap ("Пастка Тернового лука")

Sorcerer ("Чародій")

Shock Jock ("Шок-Джок")

Escape from Camazotz ("Втеча з Камазотца")

The Bridge ("Міст")

The Rightside Up ("Праворуч вгору")

Тизер Netflix опублікував 6 листопада, тому що саме у цей день 1983 року зник Вілл Баєрс – головний герой, якого шукали у першому сезоні.

Події серіалу розгортаються в маленькому місті Гокінс, штат Індіана, в 1980-х роках. Сюжет першого сезону починається зі зникнення Вілла. Друзі – Майк, Дастін і Лукас – починають його шукати й випадково натрапляють на дівчинку з дивними здібностями, на ім'я Одинадцять (Елевен). З часом виявляється, що зникнення Вілла пов'язане з паралельним виміром, який хлопці називають "Зворотній бік". Це вимір сповнений монстрів і є джерелом зла, яке починає проникати в Гокінс.

У наступних сезонах команда друзів стикається з новими загрозами зі "Зворотнього боку". Кожен новий епізод підіймає ставки, а герої вимушені боротися з надприродними силами, відстоюючи свою дружбу і намагаючись зберегти місто. Поширити

Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Дивні дива" запланована на 2025 рік

Стрімінговий сервіс Netflix показав, як проходять зйомки п'ятого сезону хітового науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things), який стане останнім.

Зокрема, з опису до ролика стало відомо, що зйомки п'ятого сезону шоу вже наполовину закінчені.

На двохвилинному відео глядачі побачили творців серіалу — братів Метта і Росса Дафферів, а також практично всіх виконавців головних ролей у серіалі в процесі зйомок. Також вони трохи розповіли про те, як проходить знімальний процес і чого чекати від фіналу.