Вийшов український трейлер нового неймовірного фентезі "Очі: Легенда Карпат" про чарівних створінь, які живуть у Карпатських горах.

Що відомо про натхненний Україною фентезі-фільм про Карпати

Зазначається, що головною героїнею фільму є дівчина на ім’я Юля, яка народилась посеред Карпатських гір, де в лісах мешкають чарівні істоти.

Зокрема, на деяких з цих істот полюють, а від інших, навпаки, тікають, тоді як окремі стають легендами.

Однією такою легендарною істотою є новий знайомий головної героїні, якого терміново необхідно повернути додому.

Відомо, що роль Юлі виконує німецька акторка Хелена Зенгель, відома по ролі у стрічці Тома Хенкса "Новини з усього світу".

Окрім цього у фільмі знялись Емілі Вотсон, Віллем Дефо та Фінн Вулфгард.

Режисером і сценарістом стрічки виступив Ісайя Саксон, відомий за створення музичних кліпів для Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Каньє Веста і Grizzly Bear.

Це перша повнометражна стрічка Саксона.

Зйомки фільму відбувалися у 2021 році в румунській Трансильванії, зокрема, в горах Апусени, на озері Баля та на Трансфегераському шосе.

Як повідомили в прес-службі кінокомпанії Adastra Cinema, світова прем'єра фільму відбудеться 28 лютого 2025 року, дата українського релізу буде оголошена незабаром.

Що відомо про найгучнішу прем’єру листопада

Уже 29 листопада відбудеться довгоочікувана прем'єра американського серіалу "Агентство". Головну роль у ньому виконав талановитий голлівудський актор Майкл Фассбендер.

Над серіалом протягом тривалого періоду працювала команда американського телеканала Showtime.

У мережі уже опублікували перший трейлер шпигунського трилера "Агентство" (The Agency), головну роль в якому виконав двічі номінант на премію "Оскар" Майкл Фассбендер.

Його ви могли бачити у таких відомих фільмах як "Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця" та франшиза "Люди Ікс".

Варто звернути увагу на те, що серіал зняли на основі французького шоу "Бюро легенд" (2015).