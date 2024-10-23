Найгучніші фільми тижня — трейлери й оцінки критиків
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Найгучніші фільми тижня — трейлери й оцінки критиків

кіно
Джерело:  online.ua

Українські глядачі можуть розраховувати на ще один насичений тиждень, адже в кінотеатрах уже незабаром відбудуться довгоочікувані прем'єри. Йдеться не лише про повернення “Венома”, а й також про жахаючий трилер “Жага до життя” й пригодницьку комедію “Вовкулаки”.

Головні тези:

  • Фільм “Жага до життя” від режисерського дуету Браяна Нетто та Адама Шиндлера здобув позитивні відгуки від критиків.
  • Комедія “Вовкулаки” розповідає про непередбачувану подорожу у часі.
  • “Веном: Останній танець” з Томом Гарді у головній ролі - це потужний фінал франшизи, який отримав визнання критиків як найкраща частина циклу.

Жага до життя

У центрі сюжету — історія молодої жінки на ім'я Айріс, яка намагається пережити важке горе: вона втратила сину й це призвело до розколу у родині головної героїні.

Вона дедалі частіше починає замислюватися про суїцид, однак дає раду цим думкам, коли знайомиться з Річардом. Чоловік відроджує в Айріс жагу до життя, проте його наміри не настільки світлі, як здається спочатку.

Головна героїня опиняється у пастці маніпулятивного психопата — її боротьба за життя лише починається.

Зняв фільм режисерський дует Браяна Нетто ("Доставка") та Адама Шиндлера ("Непрохані гості").

Критики загалом позитивно оцінюють цю новинку та рекомендують її тим, хто не боїться неочікуваних поворотів сюжету.

Вовкулаки

Це нетривіальна, але дуже кумедна історія про родину, яка просто вирішує зіграти в стару карткову гру.

Така забавка закінчується вкрай несподівано, і сім'я переноситься в часі до середньовічного селища.

Шлях повернення додому для головних героїв буде вкрай непростим, адже їм доведеться викрити перевертнів.

Під час перегляду цієї комедії ви зможете насолодитися акторською грою Жана Рено ("Леон", "Багряні ріки", франшиза "Прибульці"), Франка Дюбоска ("Астерікс на Олімпійських іграх", "Прибульці 3: Взяття Бастилії"), а також Сюзанн Клеман ("Я вбив свою маму", "Лоранс у будь-якому випадку").

Веном: Останній танець

Як відомо, у попередній частині головні герої — Едді Брок та Веном — вимушені тікати, оскільки вони стають головними мішенями для двох світів, які закручують усе в одну павутину.

Ба більше, цього разу буде йтися про справді доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем.

До головної ролі журналіста Едді Брока, який є носієм інопланетного симбіоту Венома, що наділяє його надлюдськими здібностями, у фільмі повернувся Том Гарді ("Темний лицар повертається", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Байкери", серіали "Гострі картузи", "Табу").

За словами критиків, це дійсно потужний фінал франшизи та найліпша частина “Венома” з усіх існуючих.

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