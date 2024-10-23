Самые громкие фильмы недели — трейлеры и оценки критиков

Украинские зрители могут рассчитывать на еще одну насыщенную неделю, ведь в кинотеатрах уже скоро состоятся долгожданные премьеры. Речь идет не только о возвращении "Венома", но и об ужасающем триллере "Жажда жизни" и приключенческой комедии "Оборотни".

Жажда жизни

В центре сюжета — история молодой женщины по имени Айрис, пытающейся пережить тяжелое горе: она потеряла сына и это привело к расколу в семье главной героини.

Она все чаще начинает задумываться о суициде, однако справляется с этими мыслями, когда знакомится с Ричардом. Мужчина возрождает в Айрис жажду жизни, однако его намерения не столь светлы, как кажется вначале.

Главная героиня оказывается в ловушке психопата — ее борьба за жизнь только начинается.

Снял фильм режиссерский дуэт Брайана Нетто ("Доставка") и Адама Шиндлера ("Незваные гости").

Критики в целом положительно оценивают эту новинку и рекомендуют ее тем, кто не боится неожиданных поворотов сюжета.

Оборотни

Это нетривиальная, но очень забавная история о семье, которая просто решает сыграть в старую карточную игру.

Такое развлечение заканчивается крайне неожиданно, и семья переносится во времени в средневековый поселок.

Возвращения домой для главных героев будет крайне непростым, ведь им придется разоблачить оборотней.

Во время просмотра этой комедии вы сможете насладиться актерской игрой Жана Рено ("Леон", "Багряные реки", франшиза "Пришельцы"), Франко Дюбоска ("Астерикс на Олимпийских играх", "Пришельцы 3: Взятие Бастилии"), а также Клеман ("Я убил свою маму", "Лоранс в любом случае").

Веном: Последний танец

Как известно, в предыдущей части главные герои — Эдди Брок и Веном — вынуждены бежать, поскольку они становятся главными мишенями для двух миров, закручивающих все в одну паутину.

Более того, в этот раз речь будет идти о действительно судьбоносном решении, которое станет их последним танцем.

К главной роли журналиста Эдди Брока, носителя инопланетного симбиота Венома, наделяющего его сверхчеловеческими способностями, в фильме вернулся Том Харди ("Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Байкеры") Поделиться

По словам критиков, это действительно мощный финал франшизы и лучшая часть "Венома" из всех существующих.