Главные кинопремьеры недели — обзор и трейлеры

Новая кинонеделя в Украине обещает быть максимально насыщенной. Зритель сможет узнать больше об освобождении Изюма и истории становления династии Трампов, а также насладиться актерской игрой непревзойденной Кейт Бекинсейл.
Главные тезисы
- Документальный фильм “Изюм. Освобожденный" расскажет об экспедиции в харьковский город после его деокупации.
- Боевик "Код "Черная канарейка" представит увлекательную историю шпионки, главную роль которой исполнила Кейт Бекинсейл.
- Фильм “Ученик. История Трампа” поразит интересными фактами об одиозном миллиардере.
Изюм. Освобожденный
Долгожданнаый документальный фильм расскажет о рискованной экспедиции в только что деоккупированный город Изюм Харьковской области.
Во время экспедиции ее участники знакомятся с украинцами, пережившими российскую оккупацию, оставшись на руинах своих домов и собственной жизни. Режиссером фильма стал Дмитрий Черный.
Код "Черная канарейка"
Этот фильм — для всех ценителей качественных британских боевиков.
Он расскажет увлекательную историю шпионки на службе Ее Величества — Эйвери Грейвс. Мужа главной героини похищают террористы.
Ради спасения жизни любимого женщина должна принять тяжелое решение — предать страну, передав тайную и крайне важную информацию преступникам.
Главную роль в фильме сыграла известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Перл-Харбор", "Ван Гелсинг", "Авиатор").
Ученик. История Трампа
В центре сюжета — история становления Дональда Трампа в 1970-х и 1980-х годах.
Фильм описывает напряженные и сложные отношения наставника (Трампа) и его протеже (Роя Кона).
Режиссеры хотели рассказать правду о происхождении знаменитой американской династии Трампов, а также раскрыть моральную и человеческую цену культуры, определяемую победителями и проигравшими.
Стоит обратить внимание на то, что скандального миллиардера и экс-президента США сыграл исполнитель роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми" Себастиан Стэн.
Земля после
Немного постапокалиптической фантастики тоже не помешает.
Этот фильм рассказывает о семейном морском путешествии, которое заканчивается ужасной катастрофой: океан отступает, полностью обнажая сушу на тысячи километров.
Беззащитные люди будут вынуждены бороться за свою жизнь против существ, когда-то населявших океанское дно, а также друг против друга.
Однако вскоре океан вернется, и этот прилив может стать последним в истории человечества.
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