Главные кинопремьеры недели — обзор и трейлеры
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Главные кинопремьеры недели — обзор и трейлеры

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Источник:  online.ua

Новая кинонеделя в Украине обещает быть максимально насыщенной. Зритель сможет узнать больше об освобождении Изюма и истории становления династии Трампов, а также насладиться актерской игрой непревзойденной Кейт Бекинсейл.

Главные тезисы

  • Документальный фильм “Изюм. Освобожденный" расскажет об экспедиции в харьковский город после его деокупации.
  • Боевик "Код "Черная канарейка" представит увлекательную историю шпионки, главную роль которой исполнила Кейт Бекинсейл.
  • Фильм “Ученик. История Трампа” поразит интересными фактами об одиозном миллиардере.

Изюм. Освобожденный

Долгожданнаый документальный фильм расскажет о рискованной экспедиции в только что деоккупированный город Изюм Харьковской области.

Команда сотрудников Национального музея истории Украины во Второй мировой войне во главе с его директором Юрием Савчуком и командой киношников собирают доказательства и артефакты российско-украинской войны.

Во время экспедиции ее участники знакомятся с украинцами, пережившими российскую оккупацию, оставшись на руинах своих домов и собственной жизни. Режиссером фильма стал Дмитрий Черный.

Код "Черная канарейка"

Этот фильм — для всех ценителей качественных британских боевиков.

Он расскажет увлекательную историю шпионки на службе Ее Величества — Эйвери Грейвс. Мужа главной героини похищают террористы.

Ради спасения жизни любимого женщина должна принять тяжелое решение — предать страну, передав тайную и крайне важную информацию преступникам.

Главную роль в фильме сыграла известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Перл-Харбор", "Ван Гелсинг", "Авиатор").

Ученик. История Трампа

В центре сюжета — история становления Дональда Трампа в 1970-х и 1980-х годах.

Фильм описывает напряженные и сложные отношения наставника (Трампа) и его протеже (Роя Кона).

Режиссеры хотели рассказать правду о происхождении знаменитой американской династии Трампов, а также раскрыть моральную и человеческую цену культуры, определяемую победителями и проигравшими.

Стоит обратить внимание на то, что скандального миллиардера и экс-президента США сыграл исполнитель роли Зимнего солдата в киновселенной Marvel и номинант на "Золотой глобус" за сериал "Пэм и Томми" Себастиан Стэн.

Земля после

Немного постапокалиптической фантастики тоже не помешает.

Этот фильм рассказывает о семейном морском путешествии, которое заканчивается ужасной катастрофой: океан отступает, полностью обнажая сушу на тысячи километров.

Беззащитные люди будут вынуждены бороться за свою жизнь против существ, когда-то населявших океанское дно, а также друг против друга.

Однако вскоре океан вернется, и этот прилив может стать последним в истории человечества.

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