Головні кінопрем'єри тижня — огляд і трейлери

Новий кінотиждень в Україні обіцяє бути максимально насиченим. Глядачі зможуть дізнатися більше про звільнення Ізюма та історію становлення династії Трампів, а також насолодитися акторською грою неперевершеної Кейт Бекінсейл.
Головні тези:
- Документальний фільм “Ізюм. Звільнений” розповість про експедицію в харківське місто після його деокупації.
- Бойовик “Код ”Чорна канарка'' представить захопливу історію шпигунки, головну роль якої виконала Кейт Бекінсейл.
- Фільм “Учень. Історія Трампа” вразить цікавими фактами про одіозного мільярдера.
Ізюм. Звільнений
Довгоочікувана документальна стрічка розповість про ризиковану експедицію в щойно деокуповане місто Ізюм, що на Харківщині.
Під час експедиції її учасники знайомляться з українцями, які пережили російську окупацію, залишившись на руїнах своїх домівок і власного життя. Режисером фільму став Дмитро Чорний.
Код "Чорна канарка"
Цей фільм — для всіх поціновувачів якісних британських бойовиків.
Він розповість захопливу історію шпигунки на службі Її Величності — Ейвері Грейвс. Чоловіка головної героїні викрадають терористи.
Заради порятунку життя коханого, жінка повинна ухвалити важке рішення — зрадити країну, передавши таємну та вкрай важливу інформацію злочинцям.
Головну роль у фільмі зіграла відома голлівудська акторка Кейт Бекінсейл (франшиза "Інший світ", "Перл-Харбор", "Ван Гелсінг", "Авіатор").
Учень. Історія Трампа
У центрі сюжету — історія становлення Дональда Трампа у 1970-х та 1980-х роках.
Фільм змальовує напружені та складні відносини наставника (Трампа) і його протеже (Роя Кона).
Режисери мали на меті розповісти правду про походження знаменитої американської династії Трампів, а також розкрити моральну і людську ціну культури, що визначається переможцями і переможеними.
Варто звернути увагу на те, що скандального мільярдера та експрезидента США зіграв виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel і номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі" Себастіан Стен.
Земля після
Трошки постапокаліптичної фантастики також не завадить.
Цей фільм розповідає про родинну морську подорож, яка закінчується жахливою катастрофою: океан відступає, повністю оголюючи сушу на тисячі кілометрів.
Беззахисні люди будуть вимушені боротися за своє життя проти істот, які колись населяли океанське дно, а також один проти одного.
Однак незабаром океан повернеться, і цей приплив може стати останнім в історії людства.
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