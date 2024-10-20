Головні кінопрем'єри тижня — огляд і трейлери
Категорія
Культура
Дата публікації

Головні кінопрем'єри тижня — огляд і трейлери

кіно
Джерело:  online.ua

Новий кінотиждень в Україні обіцяє бути максимально насиченим. Глядачі зможуть дізнатися більше про звільнення Ізюма та історію становлення династії Трампів, а також насолодитися акторською грою неперевершеної Кейт Бекінсейл.

Головні тези:

  • Документальний фільм “Ізюм. Звільнений” розповість про експедицію в харківське місто після його деокупації.
  • Бойовик “Код ”Чорна канарка'' представить захопливу історію шпигунки, головну роль якої виконала Кейт Бекінсейл.
  • Фільм “Учень. Історія Трампа” вразить цікавими фактами про одіозного мільярдера.

Ізюм. Звільнений

Довгоочікувана документальна стрічка розповість про ризиковану експедицію в щойно деокуповане місто Ізюм, що на Харківщині.

Команда співробітників Національного музею історії України у Другій світовій війні на чолі з його директором Юрієм Савчуком та командою кіношників збирають там докази та артефакти російсько-української війни.

Під час експедиції її учасники знайомляться з українцями, які пережили російську окупацію, залишившись на руїнах своїх домівок і власного життя. Режисером фільму став Дмитро Чорний.

Код "Чорна канарка"

Цей фільм — для всіх поціновувачів якісних британських бойовиків.

Він розповість захопливу історію шпигунки на службі Її Величності — Ейвері Грейвс. Чоловіка головної героїні викрадають терористи.

Заради порятунку життя коханого, жінка повинна ухвалити важке рішення — зрадити країну, передавши таємну та вкрай важливу інформацію злочинцям.

Головну роль у фільмі зіграла відома голлівудська акторка Кейт Бекінсейл (франшиза "Інший світ", "Перл-Харбор", "Ван Гелсінг", "Авіатор").

Учень. Історія Трампа

У центрі сюжету — історія становлення Дональда Трампа у 1970-х та 1980-х роках.

Фільм змальовує напружені та складні відносини наставника (Трампа) і його протеже (Роя Кона).

Режисери мали на меті розповісти правду про походження знаменитої американської династії Трампів, а також розкрити моральну і людську ціну культури, що визначається переможцями і переможеними.

Варто звернути увагу на те, що скандального мільярдера та експрезидента США зіграв виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel і номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі" Себастіан Стен.

Земля після

Трошки постапокаліптичної фантастики також не завадить.

Цей фільм розповідає про родинну морську подорож, яка закінчується жахливою катастрофою: океан відступає, повністю оголюючи сушу на тисячі кілометрів.

Беззахисні люди будуть вимушені боротися за своє життя проти істот, які колись населяли океанське дно, а також один проти одного.

Однак незабаром океан повернеться, і цей приплив може стати останнім в історії людства.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
Джамала
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українську документалку про війну номінували на премію кінокритиків США
"Порцелянова війна"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Кіноколо-2024. Оголошено переможців національної премії
Кіноколо-2024

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?