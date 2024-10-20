Головні кінопрем'єри тижня — огляд і трейлери

Новий кінотиждень в Україні обіцяє бути максимально насиченим. Глядачі зможуть дізнатися більше про звільнення Ізюма та історію становлення династії Трампів, а також насолодитися акторською грою неперевершеної Кейт Бекінсейл.

Ізюм. Звільнений

Довгоочікувана документальна стрічка розповість про ризиковану експедицію в щойно деокуповане місто Ізюм, що на Харківщині.

Команда співробітників Національного музею історії України у Другій світовій війні на чолі з його директором Юрієм Савчуком та командою кіношників збирають там докази та артефакти російсько-української війни. Поширити

Під час експедиції її учасники знайомляться з українцями, які пережили російську окупацію, залишившись на руїнах своїх домівок і власного життя. Режисером фільму став Дмитро Чорний.

Код "Чорна канарка"

Цей фільм — для всіх поціновувачів якісних британських бойовиків.

Він розповість захопливу історію шпигунки на службі Її Величності — Ейвері Грейвс. Чоловіка головної героїні викрадають терористи.

Заради порятунку життя коханого, жінка повинна ухвалити важке рішення — зрадити країну, передавши таємну та вкрай важливу інформацію злочинцям.

Головну роль у фільмі зіграла відома голлівудська акторка Кейт Бекінсейл (франшиза "Інший світ", "Перл-Харбор", "Ван Гелсінг", "Авіатор").

Учень. Історія Трампа

У центрі сюжету — історія становлення Дональда Трампа у 1970-х та 1980-х роках.

Фільм змальовує напружені та складні відносини наставника (Трампа) і його протеже (Роя Кона).

Режисери мали на меті розповісти правду про походження знаменитої американської династії Трампів, а також розкрити моральну і людську ціну культури, що визначається переможцями і переможеними.

Варто звернути увагу на те, що скандального мільярдера та експрезидента США зіграв виконавець ролі Зимового солдата в кіновсесвіті Marvel і номінант на "Золотий глобус" за серіал "Пем і Томмі" Себастіан Стен.

Земля після

Трошки постапокаліптичної фантастики також не завадить.

Цей фільм розповідає про родинну морську подорож, яка закінчується жахливою катастрофою: океан відступає, повністю оголюючи сушу на тисячі кілометрів.

Беззахисні люди будуть вимушені боротися за своє життя проти істот, які колись населяли океанське дно, а також один проти одного.

Однак незабаром океан повернеться, і цей приплив може стати останнім в історії людства.