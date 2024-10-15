Українську документальну стрічку "Порцелянова війна" про напад злочинної армії РФ на Україну номінували на престижну нагороду Critics' Choice Documentary Awards у США.
Головні тези:
- Документальна стрічка "Порцелянова війна" про українських митців, що продовжують творчу діяльність в умовах війни, номінована на престижну нагороду від кінокритиків США.
- Фільм розповідає про творчість трьох українських митців, які створюють порцелянові вироби в умовах ворожих обстрілів і знищень від армії РФ.
- Режисерами стрічки "Порцелянова війна" є Брендон Белломо та Слава Леонтьєв. Фільм отримав номінації у категоріях "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм".
- Український документальний фільм "Порцелянова війна" також отримав відзнаку на кінофестивалі Санденс та продовжує збирати похвали від кінокритиків.
- Крім "Порцелянової війни", ще одну українську документальну стрічку "Once Upon a Time in Ukraine" було номіновано на Critics' Choice Documentary Awards, підкреслюючи високий рівень українського кіномистецтва.
Що відомо про документальний фільм "Порцелянова війна"
Режисерами стрічки виступили Брендон Белломо та Слава Леонтьєв. Фільм було номіновано на отримання одразу двох нагород.
Зокрема, організатори вручення кінопремії зазначають, що стрічка претендує на отримання нагород у номінаціях "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм".
Над фільмом працювали знімальні групи зі США та Австралії.
Фільм розповідає про трьох українських митців, які займаються порцеляновою анімалістикою.
Зокрема, головні герої картини Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України знаходяться у Харкові.
В умовах постійних ворожих обстрілів міста вони продовжують займатись створенням витворів мистецтва, роблячи порцелянові вироби і прикрашаючи ними будинки, зруйновані воєннними злочинцями з армії РФ.
Документалка "Порцелянова війна" вже отримала відзнаку у номінації "Приз журі: Американський документальний фільм" на кінофестивалі Санденс
Що відомо про премію Critics' Choice Documentary Awards
Премію було засновано у 2016 році. Фахівці з Critics Choice щороку обирають найкращі роботи серед документальних картин та телевізійних передач.
У 2024 році переможців кінопремії оголосять 10 листопада.
Окрім "Порцелянової війни" ще одну документальну стрічку українського виробництва "Once Upon a Time in Ukraine" було номіновано на отримання премії.
Минулого року документалка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінаціях "Найкращий режисерський дебют" та "Найкраща політична документалістика".
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