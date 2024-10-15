Українську документальну стрічку "Порцелянова війна" про напад злочинної армії РФ на Україну номінували на престижну нагороду Critics' Choice Documentary Awards у США.

Що відомо про документальний фільм "Порцелянова війна"

Режисерами стрічки виступили Брендон Белломо та Слава Леонтьєв. Фільм було номіновано на отримання одразу двох нагород.

Зокрема, організатори вручення кінопремії зазначають, що стрічка претендує на отримання нагород у номінаціях "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм".

Над фільмом працювали знімальні групи зі США та Австралії.

Фільм розповідає про трьох українських митців, які займаються порцеляновою анімалістикою.

Зокрема, головні герої картини Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України знаходяться у Харкові.

В умовах постійних ворожих обстрілів міста вони продовжують займатись створенням витворів мистецтва, роблячи порцелянові вироби і прикрашаючи ними будинки, зруйновані воєннними злочинцями з армії РФ.

Документалка "Порцелянова війна" вже отримала відзнаку у номінації "Приз журі: Американський документальний фільм" на кінофестивалі Санденс

Що відомо про премію Critics' Choice Documentary Awards

Премію було засновано у 2016 році. Фахівці з Critics Choice щороку обирають найкращі роботи серед документальних картин та телевізійних передач.

У 2024 році переможців кінопремії оголосять 10 листопада.

Окрім "Порцелянової війни" ще одну документальну стрічку українського виробництва "Once Upon a Time in Ukraine" було номіновано на отримання премії.