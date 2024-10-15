Українська документалка "Він повернувся", про сексуальні злочини окупаційної армії РФ в Україні, була визнана найкращим фільмом Празького кінофестивалю Press Play.

Що відомо про перемогу українського документального фільму на кінофестивалі в Празі

Режисером документальної стрічки виступила журналістка Олеся Біда. Фільм розкриває історії двох жінок, які стали жертвами сексуального насилля з боку воєнних злочинців з окупаційної армії РФ на початку масштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

На фестивалі Press Play було представлено понад 20 фільмів, а документальні роботи у повнометражному і короткометражному форматах продемонстрували у двох конкурсних категоріях.

Під час одного з журналістських розслідувань Біди, дві жінки відверто поділились власними жахливими історіями вчинення сексуальних злочинців військовими РФ під час окупації частини Київської та Херсонської областей.

Що відомо про сам фільм “Він повернувся”

Зазначається, що автори фільму реконструювали події злочину та ідентифікувати особи двох солдатів, які вчинили зґвалтування, і їхніх командирів.

За словами журналістів, від початку повномасштабної війни українські правоохоронні органи зафіксували 292 випадки сексуального насильства, однак ця цифра, скоріш за все, не є остаточною.

Важко радіти — бо тема і час — геть не відповідні. Та це щось, що нарешті змусило усміхнутися в ці темні дні, — підкреслила режисер стрічки Олеся Біда. Поширити