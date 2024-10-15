Українська документалка "Він повернувся", про сексуальні злочини окупаційної армії РФ в Україні, була визнана найкращим фільмом Празького кінофестивалю Press Play.
Головні тези:
- Фільм “Він повернувся” розкриває історії жертв сексуального насильства від воєнних злочинців з окупаційної армії РФ в Україні.
- Режисером документального фільму є журналістка Олеся Біда.
- Фільм був визнаний найкращим у конкурсі на кінофестивалі Press Play у Празі, де представлено було понад 20 стрічок.
- Автори стрічки реконструювали події злочину та ідентифікували особи солдатів, які вчинили зґвалтування.
- Фестиваль Press Play у Празі акцентує на журналістиці через кіно та став майданчиком для важливих тем української історії.
Що відомо про перемогу українського документального фільму на кінофестивалі в Празі
Режисером документальної стрічки виступила журналістка Олеся Біда. Фільм розкриває історії двох жінок, які стали жертвами сексуального насилля з боку воєнних злочинців з окупаційної армії РФ на початку масштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
На фестивалі Press Play було представлено понад 20 фільмів, а документальні роботи у повнометражному і короткометражному форматах продемонстрували у двох конкурсних категоріях.
Під час одного з журналістських розслідувань Біди, дві жінки відверто поділились власними жахливими історіями вчинення сексуальних злочинців військовими РФ під час окупації частини Київської та Херсонської областей.
Що відомо про сам фільм “Він повернувся”
Зазначається, що автори фільму реконструювали події злочину та ідентифікувати особи двох солдатів, які вчинили зґвалтування, і їхніх командирів.
За словами журналістів, від початку повномасштабної війни українські правоохоронні органи зафіксували 292 випадки сексуального насильства, однак ця цифра, скоріш за все, не є остаточною.
Press Play Prague — це європейський кінофестиваль, який робить акцент на журналістиці та має на меті висвітлити її через кіно. Цьогоріч конкурс проходив із 8 по 12 жовтня.
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