Украинская документалка "Он вернулся", о сексуальных преступлениях оккупационной армии РФ в Украине, была признана лучшим фильмом Пражского кинофестиваля Press Play.
Главные тезисы
- Фильм "Он вернулся" о сексуальных преступлениях военных армии РФ в Украине получил главный приз на кинофестивале в Праге
- Режиссер Олеся Беда реконструирует события и идентифицирует личности военных преступников
- Документальный фильм привлекает внимание к проблеме сексуального насилия во время военных конфликтов
- Фестиваль Press Play в Праге поддерживает журналистику через кино и обсуждает актуальные темы украинской истории
- Сюжет фильма "Он вернулся" основан на реальных историях жертв сексуального насилия
Что известно о победе украинского документального фильма на кинофестивале в Праге
Режиссером документальной картины выступила журналистка Олеся Беда. Фильм раскрывает истории двух женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны военных преступников из оккупационной армии РФ в начале масштабного вторжения в Украину в 2022 году.
На фестивале Press Play было представлено более 20 фильмов, а документальные работы в полнометражном и короткометражном форматах были продемонстрированы в двух конкурсных категориях.
В ходе одного из журналистских расследований Беды две женщины откровенно поделились собственными ужасными историями совершения сексуальных преступников военными РФ во время оккупации части Киевской и Херсонской областей.
Что известно о самом фильме "Он вернулся"
Отмечается, что авторы фильма реконструировали события преступления и идентифицировали личности двух солдат, совершивших изнасилование, и их командиров.
По словам журналистов, с начала полномасштабной войны украинские правоохранительные органы зафиксировали 292 случая сексуального насилия, однако эта цифра, скорее всего, не является окончательной.
Press Play Prague — это европейский кинофестиваль, который делает акцент на журналистике и имеет целью осветить ее через кино. В этом году конкурс проходил с 8 по 12 октября.
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