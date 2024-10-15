Украинская документалка "Он вернулся", о сексуальных преступлениях оккупационной армии РФ в Украине, была признана лучшим фильмом Пражского кинофестиваля Press Play.

Что известно о победе украинского документального фильма на кинофестивале в Праге

Режиссером документальной картины выступила журналистка Олеся Беда. Фильм раскрывает истории двух женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны военных преступников из оккупационной армии РФ в начале масштабного вторжения в Украину в 2022 году.

На фестивале Press Play было представлено более 20 фильмов, а документальные работы в полнометражном и короткометражном форматах были продемонстрированы в двух конкурсных категориях.

В ходе одного из журналистских расследований Беды две женщины откровенно поделились собственными ужасными историями совершения сексуальных преступников военными РФ во время оккупации части Киевской и Херсонской областей.

Что известно о самом фильме "Он вернулся"

Отмечается, что авторы фильма реконструировали события преступления и идентифицировали личности двух солдат, совершивших изнасилование, и их командиров.

По словам журналистов, с начала полномасштабной войны украинские правоохранительные органы зафиксировали 292 случая сексуального насилия, однако эта цифра, скорее всего, не является окончательной.

Трудно радоваться — потому что тема и время — совсем не соответствующие. Но это что-то, что, наконец, заставило улыбнуться в эти темные дни, — подчеркнула режиссер ленты Олеся Беда. Поделиться