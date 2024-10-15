Украинскую документальную ленту "Фарфоровая война" о нападении преступной армии РФ на Украину номинировали на престижную награду Critics' Choice Documentary Awards в США.

Что известно о документальном фильме "Фарфоровая война"

Режиссерами фильма выступили Брендон Белломо и Слава Леонтьев. Фильм был номинирован на получение сразу двух наград.

В частности, организаторы вручения кинопремии отмечают , что фильм претендует на получение наград в номинациях "Лучший новый режиссер документального кино" и "Лучший политический фильм".

Над фильмом работали съемочные группы из США и Австралии.

Фильм рассказывает о трех украинских художниках, занимающихся фарфоровой анималистикой.

В частности, главные герои картины Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и Андрей Стефанов в начале развязанной Россией преступной войны против Украины находятся в Харькове.

В условиях постоянных вражеских обстрелов города они продолжают заниматься созданием произведений искусства, производя фарфоровые изделия и украшая ими дома, разрушенные военными преступниками из армии РФ.

Документалка "Фарфоровая война" уже получила награду в номинации "Приз жюри: Американский документальный фильм" на кинофестивале Санденс

Что известно о премии Critics' Choice Documentary Awards

Премия была основана в 2016 году. Специалисты Critics Choice ежегодно выбирают лучшие работы среди документальных картин и телевизионных передач.

В 2024 году победителей кинопремии объявят 10 ноября.

Кроме "Фарфоровой войны" еще одна документальная лента украинского производства "Once Upon a Time in Ukraine" была номинирована на получение премии.