За результатами першого дня 8-го кінофестивалю "Київський тиждень критики" було оголошено переможців 7-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Хто став переможцем 7-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо"

Зазначається, що найбільше нагород зібрала драма "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва про життя у так званій “сірій зоні” за однойменним романом Андрія Куркова.

Кадр з фільму “Сірі Бджоли”

Стрічка отримала нагороди у категоріях найкращий повнометражний ігровий фільм, найкраща режисура та найкращий актор.

Що відомо про інші фільми-переможці

Перемогу в двох номінаціях здобула документальна стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової, знята на основі відеоархіву фігуриста українського ансамблю "Балет на льоду" та батька режисерки Михайла Стоянова, який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках – як найкращий документальний фільм та відкриття року (найкращий повнометражний дебют).

Найкращою акторкою цього року визнали Олену Узлюк за роль у стрічці "Уроки толерантності", знятій за мотивами вистави "Гей-парад" від "Дикого театру".

Премію за найкращий сценарій отримала сатирична комедія "Редакція", українська премʼєра якої відбудеться на "Київському тижні критики" вже 20 жовтня.

Найкращим короткометражним ігровим фільмом визнали "Додаткові сцени" режисерського дуету Романа Хімея та Яреми Малащука, а премію за найкращий анімаційний фільм отримав "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої.

Найкращим короткометражним документальним фільмом назвали "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського.

Нагороду за досягнення отримала Ольга Бірзул за свою книгу для підлітків "Твоя книга про кіно".