По результатам первого дня 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики" были объявлены победители 7-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
Главные тезисы
- Драма “Серые пчелы” стала главным победителем национальной премии 'Киноколо-2024'
- Документальная лента 'Фрагменты льда' выделилась в двух номинациях, включая лучший документальный фильм
- Актриса Елена Узлюк удостоилась награды за роль в ленте “Уроки толерантности”
- Среди победителей отмечены фильмы в категориях короткометражного кино и лучшего сценария
- Помимо награждения кинематографистов, на премии почтили память погибших в войне с Россией
Кто стал победителем 7-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо"
Отмечается, что больше всего наград собрала драма "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева о жизни в так называемой "серой зоне" по одноименному роману Андрея Куркова.
Лента получила награды в категориях лучший полнометражный игровой фильм, лучшая режиссура и актер.
Что известно о других фильмах-победителях
Победу в двух номинациях одержала документальная лента "Фрагменты льда" Марии Стояновой, снятая на основе видеоархива фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" и гастролировавшего за рубежом отца режиссера Михаила Стоянова в 80-х и 90-х годах и открытие года (лучший полнометражный дебют).
Лучшей актрисой этого года признали Елену Узлюк ролью в ленте "Уроки толерантности", снятой по мотивам спектакля "Гей-парад" от "Дикого театра".
Премию за лучший сценарий получила сатирическая комедия "Редакция", украинская премьера которой состоится на "Киевской неделе критики" уже 20 октября.
Лучшим короткометражным игровым фильмом признали "Дополнительные сцены" режиссерского дуэта Романа Химея и Яремы Малащука, а премию за лучший анимационный фильм получил "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой.
Лучшим короткометражным документальным фильмом назвали "Там, где кончается Россия" режиссера Алексея Радинского.
Награду за достижение получила Ольга Бирзул за свою книгу для подростков "Твоя книга о кино".
Перед вручением наград организаторы премии почтили кинематографистов, погибших в войне против россии: актеров Павла Ли, Антона Прасоленко, Евгения Светличного, Евгения Шумилова, Филиппа Винера, Олега Зайцева, Василия Кухарского, Богдана Колесника, Андрея Павленко, Андрея Павленко, Строканя, Максима Сироша каскадера, постановщика трюков и актера Дениса Бондарева, режиссеров Мантаса Кведаравичюса и Олега Бобала, преподавателя, сценариста и режиссера Никиты Каламбета, режиссера и писателя Дмитрия Кравца, кинорежиссера, оператора и оператора ова, режиссера монтажа Виктора Ониська, художника-декоратора Владимира Черного, локейшен-менеджера Василия Довганя, артдиректора Андрея Тхорука, художника-постановщика Тимофея Бойко, журналиста и культурного обозревателя Евгения Осиевского, оператора Павла Пархоменко, 1st Dolly механика Руслана Волона Мармуса, ассистента на площадке Валерия Олейника, работника ассоциации "Смотри украинское!" Алексея Аврамчука.
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