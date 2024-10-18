Кто стал победителем 7-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо"

Отмечается, что больше всего наград собрала драма "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева о жизни в так называемой "серой зоне" по одноименному роману Андрея Куркова.

Кадр из фильма "Серые Пчелы"

Лента получила награды в категориях лучший полнометражный игровой фильм, лучшая режиссура и актер.

Что известно о других фильмах-победителях

Победу в двух номинациях одержала документальная лента "Фрагменты льда" Марии Стояновой, снятая на основе видеоархива фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" и гастролировавшего за рубежом отца режиссера Михаила Стоянова в 80-х и 90-х годах и открытие года (лучший полнометражный дебют).

Лучшей актрисой этого года признали Елену Узлюк ролью в ленте "Уроки толерантности", снятой по мотивам спектакля "Гей-парад" от "Дикого театра".

Премию за лучший сценарий получила сатирическая комедия "Редакция", украинская премьера которой состоится на "Киевской неделе критики" уже 20 октября.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признали "Дополнительные сцены" режиссерского дуэта Романа Химея и Яремы Малащука, а премию за лучший анимационный фильм получил "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой.

Лучшим короткометражным документальным фильмом назвали "Там, где кончается Россия" режиссера Алексея Радинского.

Награду за достижение получила Ольга Бирзул за свою книгу для подростков "Твоя книга о кино".