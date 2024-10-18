Трейлер української стрічки "Малевич" вже у мережі ― відео

У мережі оприлюднили перший трейлер байопіку "Малевич" від режисера Дар'ї Онищенко про життя видатного митця українського походження.

Що відомо про стрічку "Малевич" і чому її варто буде подивитись

Прем’єра біографічного художнього фільму має відбутись у рамках кінофестивалю "Молодість" 1 листопада.

Що стоїть за "Чорним квадратом", намальованим у 1915 році одержимим художником Казимиром Малевичем? Для конкурентів — шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки — любовний лист, а для народу України — пророцтво, — зазначається у дописі до трейлеру. Поширити

В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

У фільмі розповідається про цікаві епізоди життя відомого художника-авангардиста.

Фільм було випущено у співпраці України, Сербії, Італії та Швейцарії.

Ідею щодо зйомки фільму запропонувала продюсер Анна Паленчук. Разом із Дарією Онищенко вони написали сценарій.

Креативною продюсеркою стрічки стала мистецтвознавиця, авторка декількох книжок про Малевича Тетяна Філевська.

Що відомо про сюжет фільму “Малевич”

Фільм розповідає про ранній період творчості митця, який народився у Києві, від знаменитої виставки "0,10", яка стає вирішальною в запеклій боротьбі з молодим конструктивістом Володимиром Татліним на шляху до визнання, викладання у Вітебській художній школі та роботи в Художньому інституті.

Там 53-річний художник наважується відобразити у своїх творах Голодомор, який бачив на власні очі під час експедицій до українського села.

Головні ролі у фільмі виконали актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Віталій Ажнов, Христина Корчинська (Федорак), Марина Кошкіна та Олександр Новіков.

Також у стрічці зіграли Олексій Горбунов, Ірма Вітовська-Ванца, Костянтин Темляк та Дарія Творонович.