Трейлер української стрічки "Малевич" вже у мережі ― відео

У мережі оприлюднили перший трейлер байопіку "Малевич" від режисера Дар'ї Онищенко про життя видатного митця українського походження.
Головні тези:
- Стрічка “Малевич” розкриває життя та творчість видатного українського художника Казимира Малевича
- Прем'єра байопіку відбудеться на кінофестивалі “Молодість” 1 листопада, а в прокат фільм вийде навесні 2025 року
- У фільмі представлені цікаві епізоди з життя митця, зокрема його робота над відображенням Голодомору
- Головні ролі у стрічці виконали відомі українські актори, такі як Віталій Ажнов, Христина Корчинська, Марина Кошкіна та інші
- Сюжет фільму “Малевич” розкриває ранній період творчості художника, від його початків у Києві до роботи в художніх школах та інститутах
Що відомо про стрічку "Малевич" і чому її варто буде подивитись
Прем’єра біографічного художнього фільму має відбутись у рамках кінофестивалю "Молодість" 1 листопада.
В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.
У фільмі розповідається про цікаві епізоди життя відомого художника-авангардиста.
Фільм було випущено у співпраці України, Сербії, Італії та Швейцарії.
Ідею щодо зйомки фільму запропонувала продюсер Анна Паленчук. Разом із Дарією Онищенко вони написали сценарій.
Креативною продюсеркою стрічки стала мистецтвознавиця, авторка декількох книжок про Малевича Тетяна Філевська.
Що відомо про сюжет фільму “Малевич”
Фільм розповідає про ранній період творчості митця, який народився у Києві, від знаменитої виставки "0,10", яка стає вирішальною в запеклій боротьбі з молодим конструктивістом Володимиром Татліним на шляху до визнання, викладання у Вітебській художній школі та роботи в Художньому інституті.
Там 53-річний художник наважується відобразити у своїх творах Голодомор, який бачив на власні очі під час експедицій до українського села.
Головні ролі у фільмі виконали актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Віталій Ажнов, Христина Корчинська (Федорак), Марина Кошкіна та Олександр Новіков.
Також у стрічці зіграли Олексій Горбунов, Ірма Вітовська-Ванца, Костянтин Темляк та Дарія Творонович.
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