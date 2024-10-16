Кохання на межі смерті. Що відомо про фільм "Компаньйон" — відео

У мережі нарешті опублікували тизер-трейлер довгоочікуваного трилера "Компаньйон", який зняла відома усім компанія New Line Cinema.

Що відомо про фільм "Компаньйон"

Варто звернути увагу на те, що продюсерами цього трилеру виступили творці гучного фільму жахів "Варвар" 2022 року Зак Креггер, Рой Лі, Рафаель Марґулес та Дж.Д. Ліфшиц.

У центрі сюжету — історія дуже хворого кохання двох молодих людей з вельми збоченими смаками.

Однак, здається, це лише загострює їхні почуття.

Під час перегляду стрічки ви зможете насолодитися акторською грою Софі Тетчер ("Буґімен", "Єретик", серіал "Шершні") та Джека Квейда ("Крик 5", "Оппенгеймер", серіал "Хлопаки").

Окрім того, у трилері ви зможете побачити Лукаса Ґейджа ("Усміхайся 2", серіали "Білий лотос", "Фарго", "Мертві хлопці-детективи"), Меґан Сурі ("Я ніколи не…", "Закляття. Царство темряви"), Харві Ґільєна ("Синій Жук", серіал "Чим ми займаємось у тінях") та Руперта Френда ("Хітмен", "Астероїд-Сіті", серіал "Батьківщина").

Як українські глядачі реагують на тизер-трейлер фільму "Компаньйон"