Кохання на межі смерті. Що відомо про фільм "Компаньйон" — відео

У мережі нарешті опублікували тизер-трейлер довгоочікуваного трилера "Компаньйон", який зняла відома усім компанія New Line Cinema.
Головні тези:
- Фільм “Компаньйон” - це трилер про хворе кохання молодих людей.
- У стрічці можна насолодитися акторською грою Софі Тетчер та Джека Квейда.
- Режисерами фільму є творці гучного фільму жахів “Варвар” 2022 року.
Що відомо про фільм "Компаньйон"
Варто звернути увагу на те, що продюсерами цього трилеру виступили творці гучного фільму жахів "Варвар" 2022 року Зак Креггер, Рой Лі, Рафаель Марґулес та Дж.Д. Ліфшиц.
У центрі сюжету — історія дуже хворого кохання двох молодих людей з вельми збоченими смаками.
Однак, здається, це лише загострює їхні почуття.
Під час перегляду стрічки ви зможете насолодитися акторською грою Софі Тетчер ("Буґімен", "Єретик", серіал "Шершні") та Джека Квейда ("Крик 5", "Оппенгеймер", серіал "Хлопаки").
Окрім того, у трилері ви зможете побачити Лукаса Ґейджа ("Усміхайся 2", серіали "Білий лотос", "Фарго", "Мертві хлопці-детективи"), Меґан Сурі ("Я ніколи не…", "Закляття. Царство темряви"), Харві Ґільєна ("Синій Жук", серіал "Чим ми займаємось у тінях") та Руперта Френда ("Хітмен", "Астероїд-Сіті", серіал "Батьківщина").
Як українські глядачі реагують на тизер-трейлер фільму "Компаньйон"
Уууухххх! Чекаю!;
Довели таки Хьюї до сказу));
Уф, такі трилери дуже цікаві, мені сподобався трейлер);
Завжди тішить, коли знімають фільми не про банальні рожеві соплі, а розкривають увесь спектр можливих людських почуттів;
Якщо чесно, то лякає, але, попри це, також інтригує!;
Ні, я не зможу це пропустити — щось дійсно новеньке та цікаве;
Яка гарна головна героїня)) лише заради її краси можна дивитися цей фільм;
Дуже моторошно і дуже круто — мені сподобалося;
Є в цьому щось незвичайне — точно буду дивитися.
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