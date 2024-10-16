Любовь на грани смерти. Что известно о фильме "Компаньон" — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Любовь на грани смерти. Что известно о фильме "Компаньон" — видео

Что известно о фильме "Компаньон"
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети наконец-то опубликовали тизер-трейлер долгожданного триллера "Компаньон", который сняла известная всем компания New Line Cinema.

Главные тезисы

  • Фильм "Компаньон" - это триллер о больной любви молодых людей.
  • В ленте можно насладиться актерской игрой Софи Тэтчер и Джека Квейда.
  • Режиссерами фильма являются создатели громкого фильма ужасов "Варвар" 2022 года.

Что известно о фильме "Компаньон"

Стоит обратить внимание на то, что продюсерами этого триллера выступили создатели громкого фильма ужасов "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц.

В центре сюжета — история очень больной любви двух молодых людей с извращенными вкусами.

Однако, кажется, это лишь обостряет их чувства.

Во время просмотра фильма вы сможете насладиться актерской игрой Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джека Квейда ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Хлопаки").

Кроме того, в триллере вы сможете увидеть Лукаса Гейджа ("Улыбайся 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые ребята-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не…", "Заклятие. Царство тьмы" ), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тенях") и Руперта Френда ("Хитмен", "Астероид-Сити", сериал "Родина").

Как украинские зрители реагируют на тизер-трейлер фильма "Компаньон":

  • Уууухххх! Жду!;

  • Довели таки Хьюи до бешенства));

  • Уф, такие триллеры очень интересны, мне понравился трейлер);

  • Всегда радует, когда снимают фильмы не о банальных розовых соплях, а раскрывают весь спектр возможных человеческих чувств;

  • Если честно, то пугает, но, несмотря на это, тоже интригует!;

  • Нет, я не смогу это пропустить — что-то действительно новенькое и интересное;

  • Какая классная главная героиня)) только ради ее красоты можно смотреть этот фильм;

  • Очень жутко и очень круто — мне понравилось;

  • Есть в этом что-то необычное — точно буду смотреть.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы на стриминге — список
Фильмы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Оскар-2025. В Украине объявили 4 фильма-претендента нацотбора
Украинский Оскаровский Комитет
Оскар
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм «Джамала: Песни свободы» победил на кинофестивале в Каннах
Джамала

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?