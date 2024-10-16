Любовь на грани смерти. Что известно о фильме "Компаньон" — видео

В сети наконец-то опубликовали тизер-трейлер долгожданного триллера "Компаньон", который сняла известная всем компания New Line Cinema.

Что известно о фильме "Компаньон"

Стоит обратить внимание на то, что продюсерами этого триллера выступили создатели громкого фильма ужасов "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц.

В центре сюжета — история очень больной любви двух молодых людей с извращенными вкусами.

Однако, кажется, это лишь обостряет их чувства.

Во время просмотра фильма вы сможете насладиться актерской игрой Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джека Квейда ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Хлопаки").

Кроме того, в триллере вы сможете увидеть Лукаса Гейджа ("Улыбайся 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые ребята-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не…", "Заклятие. Царство тьмы" ), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тенях") и Руперта Френда ("Хитмен", "Астероид-Сити", сериал "Родина").

Как украинские зрители реагируют на тизер-трейлер фильма "Компаньон":