Любовь на грани смерти. Что известно о фильме "Компаньон" — видео

В сети наконец-то опубликовали тизер-трейлер долгожданного триллера "Компаньон", который сняла известная всем компания New Line Cinema.
Главные тезисы
- Фильм "Компаньон" - это триллер о больной любви молодых людей.
- В ленте можно насладиться актерской игрой Софи Тэтчер и Джека Квейда.
- Режиссерами фильма являются создатели громкого фильма ужасов "Варвар" 2022 года.
Что известно о фильме "Компаньон"
Стоит обратить внимание на то, что продюсерами этого триллера выступили создатели громкого фильма ужасов "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц.
В центре сюжета — история очень больной любви двух молодых людей с извращенными вкусами.
Однако, кажется, это лишь обостряет их чувства.
Во время просмотра фильма вы сможете насладиться актерской игрой Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джека Квейда ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Хлопаки").
Кроме того, в триллере вы сможете увидеть Лукаса Гейджа ("Улыбайся 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые ребята-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не…", "Заклятие. Царство тьмы" ), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тенях") и Руперта Френда ("Хитмен", "Астероид-Сити", сериал "Родина").
Как украинские зрители реагируют на тизер-трейлер фильма "Компаньон":
Уууухххх! Жду!;
Довели таки Хьюи до бешенства));
Уф, такие триллеры очень интересны, мне понравился трейлер);
Всегда радует, когда снимают фильмы не о банальных розовых соплях, а раскрывают весь спектр возможных человеческих чувств;
Если честно, то пугает, но, несмотря на это, тоже интригует!;
Нет, я не смогу это пропустить — что-то действительно новенькое и интересное;
Какая классная главная героиня)) только ради ее красоты можно смотреть этот фильм;
Очень жутко и очень круто — мне понравилось;
Есть в этом что-то необычное — точно буду смотреть.
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