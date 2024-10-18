Трейлер украинской ленты "Малевич" уже в сети ― видео
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Трейлер украинской ленты "Малевич" уже в сети ― видео

Кадр из фильма "Малевич"
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Источник:  online.ua

В сети обнародовали первый трейлер байопика "Малевич" от режиссера Дарьи Онищенко о жизни величайшего художника украинского происхождения.

Главные тезисы

  • Первый трейлер байопика “Малевич” о жизни украинского художника уже доступен в сети.
  • Фильм рассказывает о раннем периоде творчества Казимира Малевича, включая его работу над отражением Голодомора.
  • В ленте сыграли известные украинские актеры, такие как Виталий Ажнов, Кристина Корчинская и Марина Кошкина.
  • Премьера байопика 'Малевич' состоится на кинофестивале 'Молодость' 1 ноября, а в прокат фильм выйдет весной 2025 года.
  • Фильм был выпущен в сотрудничестве Украины, Сербии, Италии и Швейцарии, сценарий написан Дарьей Онищенко и Анной Паленчук.

Что известно о ленте "Малевич" и почему ее стоит посмотреть

Премьера биографического художественного фильма состоится в рамках кинофестиваля "Молодость" 1 ноября.

Что стоит за "Черным квадратом", нарисованным в 1915 году одержимым художником Казимиром Малевичем? Для конкурентов — мошенничество, для советской власти — тайный код, для одной женщины — любовное письмо, а для народа Украины — пророчество, — говорится в трейлере.

В украинский прокат фильм выйдет весной 2025 года.

В фильме рассказывается об интересных эпизодах жизни известного художника-авангардиста.

Фильм был выпущен в сотрудничестве Украины, Сербии, Италии и Швейцарии.

Идею по съемке фильма предложила продюсер Анна Паленчук. Вместе с Дарьей Онищенко они написали сценарий.

Креативной продюсершей ленты стала искусствовед, автор нескольких книг о Малевиче Татьяне Филевской.

Что известно о сюжете фильма "Малевич"

Фильм рассказывает о раннем периоде творчества художника, который родился в Киеве, от знаменитой выставки "0,10", которая становится решающей в ожесточенной борьбе с молодым конструктивистом Владимиром Татлиным на пути к признанию, преподаванию в Витебской художественной школе и работе в Художественном институте.

Там 53-летний художник решается запечатлеть в своих произведениях Голодомор, который видел своими глазами во время экспедиций в украинское село.

Главные роли в фильме исполнили актеры Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Виталий Ажнов, Кристина Корчинская (Федорак), Марина Кошкина и Александр Новиков. Также в ленте сыграли Алексей Горбунов, Ирма Витовская-Ванца, Константин Темляк и Дарья Творонович.

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